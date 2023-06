Koalice prosazuje zpřísnění lex Babiš. Totalitní praktiky, říká Schillerová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Média mají být hlídací psi, ne domácí mazlíčci politiků,“ zdůvodnil tento týden šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek změnu, kterou navrhl, dlouhodobě prosazuje a získal pro ni i podporu v koalici.

Hnutí ANO protestuje, že svůj návrh načetl jako přílepek k návrhu změny zákona o politických stranách. V případě, že změna projde, avizovala šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, že se hnutí obrátí na Ústavní soud.

Michálek je posedlý, tvrdila Schillerová. Nejsem posedý, ale vytrvalý, opáčil

„Odmítněte totalitní praktiky kolegy Michálka,“ vyzvala poslance vládní koalice šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. O Michálkovi řekla, že je posedlý. Řekla, že když koalice počínání Michálka schválí, odmítne přílepek Senát, a když ani ten ne, nepodepíše se prezident Petr Pavel pod protiústavní názor.

Michálek řekl, že není posedlý, ale vytrvalý, a že platí stará pravda, že když někdo na jiného ukazuje prstem, ukazuje zároveň třemi prsty na sebe.

Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš vložil kvůli zákonu o střetu zájmů holding Agrofert do svěřenského fondu. Agrofert je vlastníkem i mediálního domu MAFRA, jehož součástí je i internetový portál iDNES.cz a deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny.

V případě, že pětikoalice prosadí svou představu o úpravě zákona o střetu zájmů, nemohla by MAFRA být součástí svěřenských fondů, které vznikly, aby Babiš vyhověl zákonu. Druhou možností by byl jeho odchod ze Sněmovny, v takovém případě by se ho změna, kterou navrhl Michálek a získal pro ni i podporu koalice, nijak netýkala.

Zvýšení spotřební daně z nafty

Poslance čeká i další mimořádná schůze svolaná z podnětu koalice, na níž by měli posunout do závěrečného kola zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň už od letních měsíců místo od příštího roku.

Na programu koaliční mimořádné schůze je dále předloha, která by kvůli situaci ve ztrátové České poště umožnila vládě navyšovat základní jmění státních podniků. V úvodním kole se budou zákonodárci zabývat novelou, podle níž by exekutoři dostávali od státu paušální náhrady nákladů, které vynaloží na zastavení takzvaných bezvýsledných exekucí. Poslanci proberou v prvním čtení také zpřísnění pravidel pro pracovní agentury a nové vymezení nelegální práce.