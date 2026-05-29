Poslanci budou jednat o podpoře bydlení i změně stavebního zákona

Návrh novely počítal se zacílením pomoci jen na lidi ohrožené bytovou nouzí, kteří mají vazbu k danému regionu vazbu, tuto část ale Sněmovna nejspíš vypustí. Přenesení některých pravomocí na úřad práce má podle vládního návrhu odstranit duplicity a zrychlit řízení.
V nezbytných případech budou moci úřady práce prověřit bytovou situaci žadatele a členů jeho domácnosti.
Za lidi bez vyhovujícího bydlení se budou vždy pokládat například oběti domácího násilí, rozvádějící se či rušící partnerství. Za osobu bez možnosti opatřit si vyhovující bydlení vlastním přičiněním se pak bude považovat většinou člověk, jehož příjem nebo příjem jeho domácnosti nepřevýší 1,6násobek životního minima domácnosti.
Platný zákon počítá i s dobrovolným systémem garancí pro soukromé majitele bytů. Předpokládá finanční příspěvky pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.
Sněmovna má ve 14:00 pokračovat ve druhém čtení změny stavebního zákona. Jeho projednávání přerušila ve čtvrtek hodinu před půlnocí. Do obecné rozpravy k němu je přihlášeno stále více než dvacet poslanců.
Novela stavebního zákona, kterou prosazuje vládní koalice, má podle ní urychlit povolování staveb. Vrací centralizovanou státní stavební správu. Hlavním stavebním úřadem má být nově Úřad rozvoje území.