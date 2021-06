Poslanci řeší zákon o elektronických komunikacích, rozhodnou o lex Dukovany

Vicepremiér Karel Havlíček to iDNES.cz potvrdil. Úprava se má dostat do zákona až v Senátu. „To, že to nebudou stavět, je dáno již usnesením vlády a zněním zadávací dokumentace. Část opozice chtěla ještě pozměňovací návrh, proti kterému principiálně nic nemáme, ale nechtěli jsme již nic zdržovat a vracet zákon do druhého čtení, nicméně podpoříme senátní návrh, bude-li v podobě, na které jsme se shodli,“ napsal iDNES.cz Havlíček.



To, že se ani ruské firmy nebudou moci podílet na stavbě bloku v Dukovanech, vláda už řekla kvůli vyšetřování okolností výbuchu ve Vrběticích, na němž se podle českých tajných služeb podíleli důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU. Již dříve vyloučila čínskou cestu.

Odpoledne by měli poslanci zahájit projednávání policejní žádosti o vydání nezařazeného poslance Lubomíra Volného k stíhání pro podezření z šíření poplašné zprávy.