Poslanci budou jednat o digitální ekonomice a volit dětského ombudsmana

Poprvé budu poslanci volit dětského ombudsmana. Před tím budou jednat o přerozdělení zhruba 7,9 miliard korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven a o novém zákonu o digitální ekonomice, o kterém navrhuje vláda hlasovat zrychleně.
ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Převod peněz mezi menší zdravotní pojišťovny má zajistit stabilizaci a finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce. Návrh poslanci projednají ve druhém čtení, kdy mohou vznášet pozměňující návrhy.

Zákon o digitální ekonomice má podle vlády zajistit bezpečnější on-line prostředí jeho uživatelům a nastavit rovné podmínky pro firmy působící na internetu.

Volba dětského ombudsmana i další pokus Rakušana stát se místopředsedou Sněmovny

O novou pozici veřejného ochránce práv dětí usilují předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, mostecký opatrovnický soudce Martin Beneš a advokát a někdejší ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Funkci zřídil zákon k loňskému červenci, zatím ji plní zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.

Jediným kandidátem ve volbě místopředsedy Sněmovny je opět předseda opozičního hnutí STAN, ministr vnitra Vít Rakušan. Už dříve dvakrát neuspěl a stejný výsledek je pravděpodobný opět, vládní koalice se k jeho nominaci staví odmítavě a naznačuje, že má STAN navrhnout jiného kandidáta, třeba bývalou místopředsedkyni Sněmovny Věru Kovářovou.

Poslanci budou volit několik členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, kdy kandidují například exministr financí Zbyněk Stanjura z ODS a exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Volit bude Sněmovna i členy rad České televize i Českého rozhlasu.

