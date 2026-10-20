Poslanci budou jednat o trestech za týrání zvířat a zákazu lovu norováním

Návrh také prodlužuje trest zákazu chovu. „Jsem rád, že k tomu dochází,“ řekl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán. „Společnost to vyžaduje,“ uvedl dříve Šebestyán, který na přípravě návrhu spolupracoval s poslankyní za SPD Lucií Šafránkovou.
Chystanou změnu kritizuje Sdružení místních samospráv. U kastrací poukazuje na to, že v praxi není možné poznat, zda nejde jen o toulavého domácího mazlíčka. Sdružení vadí také to, že náklady by hradily obce a platily by také za plnění dalších povinností k nalezeným zvířatům.
Na tom, že v úterý bude Sněmovna jednat přednostně o tomto návrhu, se shodly v pondělí špičky vládní koalice.
Poslanci mají ve druhém čtení, kdy mohou předkládat pozměňovací návrhy, projednávat také novelu zákona o rostlinolékařské péči, která se týká hlvně elektronické evidence používání přípravků na ochranu rostlin. Její součástí by ale měl být i zákaz lovu norováním.
Sněmovna má také projednávat vládní návrh na snížení podpor v nezaměstnanosti. Proti tomu je vedle opozice i vládní hnutí SPD.