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Poslanci budou jednat o trestech za týrání zvířat a zákazu lovu norováním

Josef Kopecký
  5:49
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanci budou v úterý jednat o změně zákona na ochranu zvířat proti týrání. Místo půlročního vězení za to má nově hrozit nejméně roční, uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Novela zavede i povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Obce by se musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem.

Návrh také prodlužuje trest zákazu chovu. „Jsem rád, že k tomu dochází,“ řekl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán. „Společnost to vyžaduje,“ uvedl dříve Šebestyán, který na přípravě návrhu spolupracoval s poslankyní za SPD Lucií Šafránkovou.

Chystanou změnu kritizuje Sdružení místních samospráv. U kastrací poukazuje na to, že v praxi není možné poznat, zda nejde jen o toulavého domácího mazlíčka. Sdružení vadí také to, že náklady by hradily obce a platily by také za plnění dalších povinností k nalezeným zvířatům.

Na tom, že v úterý bude Sněmovna jednat přednostně o tomto návrhu, se shodly v pondělí špičky vládní koalice.

Poslanci mají ve druhém čtení, kdy mohou předkládat pozměňovací návrhy, projednávat také novelu zákona o rostlinolékařské péči, která se týká hlvně elektronické evidence používání přípravků na ochranu rostlin. Její součástí by ale měl být i zákaz lovu norováním.

Sněmovna má také projednávat vládní návrh na snížení podpor v nezaměstnanosti. Proti tomu je vedle opozice i vládní hnutí SPD.

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