Poslanci rozhodnou o pěti týdnech dovolené, podmínce KSČM pro vládu

Komunisté argumentují tím, že mnozí zaměstnanci už pět týdnů volna mají. Ostatní zaměstnance podle nich nynější úprava poškozuje.

„Je to věc, která není v jejich politickém programu, ale my jsme tu argumentaci nezanedbali, protože už 80 procent zaměstnanců, ať už ve státním nebo soukromém sektoru, pět týdnů dovolené má. Jsme přesvědčeni, že těch zbývajících 20 procent si to zaslouží,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip po jednání s hnutím ANO o plnění podmínek tolerance, kterou s hnutím ANO uzavřeli komunisté.

Vymáhání peněžitých dluhů dětí by bylo podle vládní novely občanského zákoníku bylo možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by se ohraničilo také vymáhání smluvních pokut.