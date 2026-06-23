Předseda STAN Rakušan tento postup označil za výstražné obstrukce.
„Dnes budeme hájit svobodu nezávislých médií,“ prohlásil ve Sněmovně předseda ODS Martin Kupka.
„Veřejnoprávní média nejsou ani majetkem vlády, ani majetkem politiků. Stojíme na straně svobodných médií,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Odhodlaní jsou i lidovci. „My jsme na tuto tiskovou konferenci přišli všichni v černém. Chceme poukázat na to, že problém s financováním veřejnoprávních médií včera neskončil, ale naopak začíná,“ řekl předseda KDU-ČSL Jan Grolich.
Plán vládní koalice, o čem by chtěla jednat, se tak nejspíš v úterý nenaplní. Každá z opozičních stran má mimo jiné možnost vzít si v průběhu dne dvouhodinovou pauzu na poradu. A opozičních stran je ve Sněmovně pět. To je dohromady deset hodin.
Koalice by ráda v úterý projednala ve druhém čtení například úpravu trestného činu neplacení výživného. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří déle než čtyři měsíce neplatí výživné, byť i z nedbalosti, a vystaví tím vyživovanou osobu nebezpečí nouze. „Všechny děti mají mít stejná práva,“ řekl před schůzí poslanec SPD Libor Vondráček.
Novela vrací postih i na další případy neplacení alimentů trvající déle než čtyři měsíce.
Podmínkou by však bylo úmyslné neplnění vyživovací povinnosti. Soudy by za něj mohly ukládat až roční trest odnětí svobody. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo v případě, že by neexistovala naděje na nápravu pachatele jiným trestem.
Změnu navrhují premiér Andrej Babiš a další poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
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Poslanci podpořili změnu, která má znovu přitvrdit při neplacení výživného
„Dítě, kterému rodič neplatí výživné, ať už je to matka, nebo otec, má větší šanci peníze získat, pokud tomuto rodiči hrozí trestní postih, případně i trest odnětí svobody,“ uvedl dříve ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Kritici návrhu namítají, že věznění neplatičů k úhradě výživného nepovede.
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Omezit sázení i možnost jít do hospody, zaznělo v debatě, jak na neplatiče výživného
Ve druhém čtení mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy, o zákonu se však zatím hlasovat nebude.
V úvodu schůze složí slib nový poslanec ANO, jihlavský radní Jiří Kotlík. Mandát získá po Josefu Kottovi, kterému zanikl poté, co se stal členem širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu.
Tiskové konference stran před schůzí