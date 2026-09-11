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ANO navrhlo jednat přednostně o vyšší ochraně zájemců o úvěr

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Přímý přenos   6:05aktualizováno  9:30
Poslance budou v pátek hlasovat o novele, která má zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Zavádí horní hranici nákladů na tyto půjčky. Reklama nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Šéfka poslanců ANO Taťána Malá navrhla, aby o tom Sněmovna jednala přednostně.

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Zpochybnit smlouvu o spotřebitelském úvěru včetně hypotečního úvěru kvůli údajnému nedostatečnému posouzení možnosti žadatele úvěr splatit by mělo být do budoucna těžší. Počítá s tím pozměňovací návrh poslanců ANO Patrika Nachera a Patrika Pařila.

Návrh počítá s tím, že spotřebitel byl schopen splácet, pokud v minulosti spotřebitelský úvěr splatil, případně pokud dokázal splácet hypotéku alespoň 18 měsíců.

Podle zákona o spotřebitelském úvěru může být úvěr poskytnutý pouze tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o jeho schopnosti spotřebitelský úvěr splácet. Pokud ale poskytovatel tuto povinnost zanedbá, je úvěrová smlouva neplatná. Zákon stanoví, že pokud je smlouva neplatná, vrátí spotřebitel pouze jistinu úvěru, a to v době přiměřené jeho možnostem.

Poslanec KDU-ČSL Václav Pláteník navrhuje rozšířit takzvané právo být zapomenut. Týká se to žadatelů, kteří v minulosti prodělali onkologické onemocnění. Jde o zákaz pojišťoven využívat údaje o tomto onemocnění po zákonem stanovené maximální lhůty od ukončení léčby při sjednávání pojistek souvisejících se spotřebitelskými úvěry. Pláteník chce rozšířit tento zákaz i na pojištění u hypoték, což je podle zákona spotřebitelský úvěr na bydlení.

Poslanec ANO Milan Brázdil navrhuje zkrátit tuto dobu z 15 na sedm let. Argumentuje přitom daty Ústavu zdravotnických informací a statistiky, podle nichž je pravděpodobnost opětovné onkologické léčby nebo úmrtí po sedmi letech od ukončení léčby nižší než pět procent.

Podle stanoviska ministerstva zdravotnictví je sedm let vhodná doba. Skupina poslanců v čele se Štěpánem Slovákem z ODS navrhuje dobu šesti let od ukončení léčby.

Poslanci ODS navrhují zvýšit maximální úrokovou sazbu, kterou si může poskytovatel úvěru účtovat. Navržený čtyřnásobek zákonného úroku z prodlení je podle nich nízký a navrhují pětinásobek. Přiblíží se tak podle nich ekonomické realitě i rozhodovací praxi soudů.

Poslanci mají rozhodovat i o návrhu nového zákona o vstupu a pobytu cizinců

Poslanci mají schvalovat i návrh nového cizineckého zákona, který zejména digitalizuje povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. Předloha podle ministerstva vnitra neuvolňuje pravidla pro získání pobytového oprávnění a nebude se týkat žadatelů o azyl nebo o dočasnou ochranu.

Zákon podle ministerstva vnitra zamezí situacím, kdy se cizinec s nelegálním pobytem a vyhoštěním snaží v Česku udržet tím, že tvrdí, že si našel českou přítelkyni.

Posiluje možnosti zrušení pobytu pachatelům trestných činů a lidem, které ohrožují veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost. Upravuje i systém vládní regulace kvót pro cizince ze třetích zemí a zvyšuje odpovědnost garantů, tedy lidí, kteří zvou cizince do Česka. Jde například o zaměstnavatele, školy nebo sportovní kluby.

Návrh zahrnuje povinnou registraci občanů zemí Evropské unie s pobytem delším než 90 dnů, dosud je dobrovolná.

Metnar: O migrantech v Česku nemáme přehled, je to riziko. Rakušan dělal jen PR

Digitalizace cizinecké agendy má být účinná od roku 2029 a povinná evidence občanů států Evropské unie o rok později, podle ministra vnitra Lubomíra Metnara půjde nejméně o 200 tisíc lidí.

Ministerstvo vnitra bude zakládat cizincům účty od ledna 2029. Přes účet budou lidé komunikovat se správním úřadem a podávat žádosti o pobyt. Písemnosti se budou doručovat elektronicky. Systém má umožnit důslednou evidenci cizinců.

Počet žádostí, které cizinci v České republice podávají, podle ministerstva vnitra neustále narůstá. Kromě nich je potřeba každoročně vyřídit přes 630 tisíc dalších řízení, mezi které patří například změny místa pobytu nebo žádosti o vydání rodného čísla či cestovního dokladu.

Snížení státní náhrady České poště

Před závěrečným hlasování je návrh, který s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště.

Novela navrací státní úhradu čistých nákladů na základní služby na nejvýše 1,5 miliardy korun ročně z nynějších až dvou miliard.

Snížení horní hranice zdůvodňují předkladatelé podmínkami veřejné podpory, jak je schválila Evropská komise. Předloha také posouvá některé termíny související s elektronizací veřejné správy.

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