Poslanci by mohli zřídit vyšetřovací komisi k vlivu Ruska a Číny v Česku

12:03 , aktualizováno 12:03

Ve Sněmovně by mohla být ustavena parlamentní vyšetřovací komise k možnému vlivu autoritářských režimů jako je Rusko nebo Čína v České republice. „Je to naprosto klíčová otázka pro otázku národní bezpečnosti,“ řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. O vzniku komise by podle něj Sněmovna mohla rozhodnout ve středu po projednání zákonů.