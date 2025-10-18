Poslanci, kteří v letošních volbách mandát neobhajovali, nebo jej neobhájili, dostanou odchodné začátkem příštího roku. Výše se odvíjí od posledního měsíčního platu a od počtu let ve funkci. Zákonnou podmínkou pro vyplacení plného odchodného je to, že nenastoupí do obdobné funkce.
Nejvyšší odchodné skoro 1,5 milionu korun pravděpodobně dostane bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Pekarová Adamová oznámila letos v únoru odchod z vysoké politiky ze zdravotních důvodů. V letošních sněmovních volbách nekandidovala. Pouze na jeden poslanecký plat, a to základní, bude mít patrně nárok někdejší poslanec ANO Bohuslav Hudec. Do Sněmovny nastoupil teprve letos v lednu jako náhradník za zesnulého Milana Ferance (ANO). Základní poslanecký plat činí v současnosti 109 500 korun.
V letošních sněmovních volbách obhájilo mandát 108 dosavadních poslanců. O znovuzvolení se jich ucházelo 168. Po volbách v roce 2021 se do Sněmovny vrátilo 99 poslanců. Sněmovní kancelář tehdy vyplatila na odchodném podle Lustigové asi 52,1 milionu korun.
V letošním rozpočtu má dolní komora na odchodné podle informací odboru médií a marketingu skoro 3,9 milionu korun. V návrhu rozpočtu pro příští rok jde o téměř 40,4 milionu korun. Dalších asi 17,4 milionu korun tvoří ušetřené peníze z minulého volebního období. Peníze by měli bývalí poslanci dostat v lednu. Výplatu neohrozí ani případné rozpočtové provizorium, protože jde o zákonný nárok.
Nejvyšší odchodné představuje pět platů pro ty bývalé zákonodárce, kteří působili v dolní komoře celé čtyřleté volební období. Nejnižší částka činí jeden měsíční plat pro poslance, kteří nebyli ve funkci ani rok.
Od voleb v říjnu 2021 poslanecké platy vzrostly. Tehdy představoval základní hrubý měsíční plat poslance 90 800 korun, do teď stoupl o 18 700 korun. Příplatky jsou za různé funkce. Například předsedové výborů pobírali před čtyřmi lety 127 800 korun, letos jde o 154 100 korun. Plat předsedy Sněmovny činil 243 800 korun, nyní je 294 tisíc korun.