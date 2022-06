Průzkum: Vládní Spolu poprvé na druhém místě, propadla ODS. Vede ANO

Hnutí ANO si oproti dubnovému průzkumu polepšilo o jeden procentní bod, zatímco koalice Spolu stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL výrazně o pět procentních bodů.

Piráti se STAN si stejně jako hnutí ANO polepšili o jeden procentní bod a v květnu by jim tak dalo hlas 12,5 procent lidí. Vyšší preference by strany získaly v případě, že by kandidovaly samostatně. Piráty by za takových podmínek vybralo 8,5 procenta respondentů, STAN by získalo 6,5 procent.

Za hnutím ANO a vládními koalicemi by se umístilo SPD Tomia Okamury, které by v květnu volilo 11,5 procenta respondentů. Na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny pak balancuje ČSSD s pěti procenty. Statistická chyba se však u ní pohybuje kolem 1,5 procentního bodu, proto nelze jednoznačně říci, zda uspěla, či nikoliv, uvádí autoři průzkumu.

V případě, že by všechny strany kandidovaly samostatně, by rovněž zvítězilo hnutí ANO s 28 procenty. Naopak ODS, která by skončila druhá, si oproti dubnu pohoršila o 3,5 procentního bodu na 22,5 procenta. TOP 09 by samostatně získala čtyři procenta hlasů a KDU-ČSL 3,5 procenta. KSČM má podle květnového průzkumu podporu 2,5 procenta lidí.

Agentura provedla průzkum v druhé polovině května mezi necelou tisícovkou lidí. Statistická chyba podle ní činí plus minus 1,1 procentního bodu až plus minus 3,5 bodu.