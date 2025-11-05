Babišova koalice si ověří svou sílu při tajné volbě Okamury do čela Sněmovny

  5:00
Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě si při tajné volbě ověří spolehlivost většiny 108 hlasů ve Sněmovně, o kterou se má opírat nová vláda Andreje Babiše. Do čela sněmovny bude prosazovat šéfa SPD Tomia Okamuru, jehož soupeřem bude lidovec Jan Bartošek.
Po jednání ANO, SPD a Motoristů sobě o společné vládě

Po jednání ANO, SPD a Motoristů sobě o společné vládě | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidovecký poslanec Jan Bartošek (27. května 2024)
Ve Zlínském kraji vede kandidátku Motoristů do parlamentních voleb Jiří Barták....
Povolební vyjednávání STAN - ODS. Na snímku středočeský lídr ODS Jan Skopeček....
Hnutí ANO na předvolební kampani v Praze. Na snímku Patrik Nacher. (29. září...
Předseda ANO Babiš řekl, že Okamurovi vyjádřil jednoznačnou podporu poslanecký klub ANO. Předpokládá, že šéf SPD bude do čela dolní komory parlamentu zvolen. „Předpokládám, že i když je volba tajná, tak pan předseda Okamura bude zvolen,“ uvedl Babiš.

Spolu se zástupci SPD a Motoristů podepsal v pondělí před začátkem schůze Sněmovny koaliční smlouvu a všichni poslanci nové koalice museli svým podpisem také stvrdit, že budou dodržovat závazky vyplývající z koaliční smlouvy, mimo jiné to, že křeslo šéfa Sněmovny patří SPD.

ANO, SPD a Motoristé podepsali smlouvu. Vládu chce Babiš do konce listopadu

„Je to jediný kandidát, který požádal náš klub, aby se mohl představit a říct své vize. Diskuse byla velmi milá a pan předseda Okamura byl mimořádně přesvědčivý,“ tvrdí šéf Motoristů Petr Macinka.

Za zcela nepřijatelného Okamuru jako šéfa Sněmovny a třetího nejvyššího ústavního činitele považují politici ostatních stran v dolní komoře parlamentu.

Založil kariéru na extrémních postojích, říká o šéfovi SPD Okamurovi premiér Fiala

„Založil kariéru na politickém radikalismu, extrémních postojích, které se blíží latentnímu rasismu, xenofobii. Má výroky, které prokazatelně nadbíhají Rusku,“ říká premiér a předseda ODS Petr Fiala. Poukázal i na to, že Okamura čelí stíhání kvůli nenávistným předvolebním plakátům se sloganem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu.

„Já si neumím úplně představit, že Českou republiku by měl reprezentovat člověk, kterého žádá policie k vydání kvůli trestnímu stíhání, který zpochybňuje holocaust a který veřejně říká, že naše místo není ani v Evropské unii a není ani v Severoatlantické alianci,“ prohlásil Okamurův soupeř Jan Bartošek z KDU-ČSL.

Jak odtrhnout SPD od Babiše? Kalousek popisuje, co by mělo udělat 92 poslanců

„Vyzýváme poslance a poslankyně klubu ANO, aby nehlasovali pro Tomia Okamuru, v druhé volbě do čela Poslanecké sněmovny nominovali obecně přijatelného kandidáta či kandidátku ze svých řad, a pomohli tak zabránit hrozícímu zneuctění třetího nejvyššího ústavního postu a reputační blamáži Česka v zahraničí. Pokud půjde o přijatelnou kandidátku nebo kandidáta ANO, věříme, že ho poslanci bývalých vládních stran v zájmu země podpoří,“ uvedl v úterý v prohlášení poslanecký klub STAN.

Před volbou se očekává delší debata, a tak k samotné volbě nového předsedy dolní komory parlamentu může dojít až večer.

Do vedení Sněmovny kandiduje i zástupkyně Pirátů, kteří tam podle nové koalice být nemají

Poslanci pak rozhodnou o počtu místopředsedů Sněmovny. Měli by být čtyři, o dva méně než v minulém volebním období. Za ANO kandiduje Patrik Nacher, za Motoristy Jiří Barták a do volby jdou i dva bývalí místopředsedové Sněmovny Jan Skopeček z ODS a Olga Richterová od Pirátů. Se zastoupením Pirátů ve vedení Sněmovny ale ANO, SPD a Motoristé nepočítají.

Jedno křeslo místopředsedy má připadnout STAN, které chce navrhnout svého předsedu Víta Rakušana. Nyní ale zatím kandidovat nemůže, protože je ministrem vnitra v končící vládě Petra Fialy. Ta podá demisi po ustavující schůzi Sněmovny. Může to být už ve čtvrtek. Teprve potom může prezident Petr Pavel jmenovat nového premiéra.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

5. listopadu 2025  5:05

Babišova koalice si ověří svou sílu při tajné volbě Okamury do čela Sněmovny

Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě si při tajné volbě ověří spolehlivost většiny 108 hlasů ve...

5. listopadu 2025

5. listopadu 2025

