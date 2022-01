Nebudou výměnné obchody s vládou, reagovala Schillerová na nezvolení Havlíčka

„Konečně jsme se dozvěděli, co je to ta nová politická kultura. Chápu to tak, že je to trest, že jsme si dovolili vystupovat při jednání důvěře vládě 23 hodin,“ řekla Schillerová.

„Nebudeme přistupovat na výměnné obchody,“ oznámila po poradě poslaneckého klubu ANO ve Sněmovně Schillerová. Připomněla, že hnutí ANO bylo ujišťováno, že bude mít v dolní komoře parlamentu nárok na dva místopředsedy, ale vládní koalice zablokovala zvolení již druhého kandidáta bývalého vládního, dnes opozičního hnutí. Nejprve bývalého šéfa Sněmovny Radka Vondráčka, teď i bývalého vicepremiéra Havlíčka.

„Výsledek není překvapivý, je to vizitka pětikoalice. Jasně jsem řekl, že nebudeme posty handlovat za poslušnost, zákony nebo jiné pozice. To je pro mě nepřekročitelné,“ sdělil ČTK Havlíček. „Odmítám měnit špatnou docházku pětikoalice do Sněmovny za křeslo, které jim navíc nepatří. O nic nebudeme prosit, za minulé vlády to bylo 3:3, nyní 5:1. To mluví za vše,“ řekl bývalý vicepremiér, který vedl ministerstvo průmyslu a obchodu i dopravy ve vládě Andreje Babiše.

Hnutí ANO tak má jednu místopředsedkyni Sněmovny Janu Mračkovou Vildumetzovou.

Schillerová poukázala na to, že nejsilnější klub ve Sněmovně se 72 poslanci tak má ve vedení dolní komory parlamentu stejné zastoupení jako Piráti, i když ti mají jen čtyři poslance – tedy osmnáctkrát méně.

„Ve volbě místopředsedy Sněmovny neuspěli ani Karel Havlíček z ANO, ani Tomio Okamura z SPD. Nedostali dost hlasů ani v jednom kole volby,“ řekl iDNES.cz šéf volební komise Martin Kolovratník v úterý večer po druhém kole tajné volby. Hlasovalo 154 poslanců, 11 neodevzdalo volební lístek. Havlíček dostal 61 hlasů, Okamura 24 hlasů. Tedy mimochodem o čtyři hlasy více, než kolik má ve Sněmovně poslanců Okamurovo hnutí.

„Opozice zatím jednání Sněmovny destruuje,“ tvrdí šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Koaliční poslanci nabídli podle něj Schillerové několik solidních dohod, ani k jedné ale nedošlo.