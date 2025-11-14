Poslanecká sněmovna bude znovu volit místopředsedy, potvrdí nové šéfy výborů

Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, která má většinu v dolní komoře parlamentu, počítá s tím, že další dvě místa ve vedení Sněmovny mají získat ODS a hnutí STAN.
Přesto není jisté, že Skopeček napodruhé uspěje. Kandidátem STAN do vedení Sněmovny je předseda hnutí a ministr vnitra v demisi Vít Rakušan. Bude ale moci kandidovat až ve chvíli, kdy ve vládě skončí.
Žáčka nezvolili do čela výboru pro bezpečnost, i když jeho vedení nová koalice nabídla ODS
Poslanci potvrdí také nově zvolené předsedy výborů. Výbory volily své vedení v tomto týdnu, od úterý do čtvrtka. Žádnou funkci nezískali Piráti, kteří poukazují na to, že mají čtvrtý nejsilnější poslanecký klub.
Zatím své předsedy nemají výbor pro bezpečnost a pro evropské záležitosti. Do čela výboru pro bezpečnost ve čtvrtek v tajné volbě neprošel kandidát ODS Pavel Žáček, kterého má nahradit současná ministryně obrany Jana Černochová, až skončí ve vládě. Vedení výboru má podle nabídky nové koalice ANO, SPD a Motoristů mít ODS.