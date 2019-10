Poslanci uctili Gotta minutou ticha, chtějí zaujmout stanovisko k Turecku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Minutou ticha uctili poslanci památku zesnulého zpěváka Karla Gotta. Stalo se tak hned v úvodu úterní schůze. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) původně navrhoval minutu potlesku, protože jak uváděl potlesk doprovázel populárního zpěváka celý život. Členové vedení Sněmovny se ale na Vondráčkově návrhu neshodli. Po tradičním vyjádření piety navzdory tomu potlest zazněl, byť kratší než minutový.

Sněmovna zformuluje své stanovisko k turecké ofenzivě v Sýrii

Poslanci by měli situaci v Sýrii projednat v rámci mimořádného bodu potom, co projednají zákony vrácené ze Senátu. Shodlo se na tom vedení dolní komory.



TOP 09 současně žádá vládu, aby na jednání Evropské rady prosazovala jednoznačné stanovisko k ukončení bojů s využitím „veškerého politického a ekonomického potenciálu Evropské unie“.



Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek novinářům řekl, že na úterním jednání o Sýrii se shodlo sněmovní grémium. „Nechceme soutěžit o to, kdo přichází s touto iniciativou,“ řekl. Totéž platí i o usnesení, které vznikne, uvedl.TOP 09 trvá na tom, aby nebylo alibistické. Kalousek nechtěl předjímat, jaká opatření vůči Turecku by měla být podniknuta. Dosavadní výzvy k ukončení bojů a stažení tureckých vojsk ale předsednictvo TOP 09 označilo ve svém usnesení za nedostatečné.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan doufá, že v tomto případě by mohly být jednotné názory vládních i opozičních poslanců. V Sýrii se podle něj dějí zvěrstva, která mohou být nazývána válečnými zločiny. „Je to příležitost pro českou politiku, abychom ukázali jednotný postoj,“ konstatoval. STAN podporuje kroky, které v případu činí ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), Česko by se mělo vážně zabývat otázkou ekonomických sankcí, dodal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že vláda v minulém týdnu v otázce postupu Turecka tápala. „Budu požadovat, aby se Sněmovna usnesla ve smyslu odsouzení turecké invaze,“ uvedl. Jednat by se podle něj mělo o možném uvalení sankcí na Turecko. Předseda ODS Petr Fiala řekl, že se situace dotýká bezpečnosti Česka. „Je potřeba, aby ostatní státy NATO a státy EU postupovaly jasně a srozumitelně a Turecku daly najevo, že překračuje věci, které považujeme za rozumné a přijatelné,“ řekl.



Situací by se měla zabývat i řada sněmovních výborů. STAN chce iniciovat zasedání zahraničního výboru, předseda lidoveckéhu klubu Jan Bartošek navrhuje společné jednání výborů pro obranu a bezpečnost. Výbory by se podle něj měly seznámit s obsahem rozhovoru premiéra Andreje Babiše (ANO) s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, po kterém Babiš na konci září podpořil Erdoganův plán na vytvoření bezpečnostní zóny pro uprchlíky. Babiš později vysvětlil, že byl pouze pro plán na zajištění lepšího života až pro dva miliony uprchlíků doma v Sýrii.

Předseda evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) chce na středečním jednání výboru jasně vymezit Babišův mandát v otázce Sýrie pro nejbližší jednání Evropské rady. Chce prosadit usnesení, aby Babiš v EU usiloval o vytvoření unijních ekonomicko-politických opatření, které donutí Turecko operaci zastavit. Sněmovna by se podle představ lidovců měla zasazovat o koordinaci kroků s NATO a OSN, podpořit embargo na vývoz zbraní do Turecka a distancovat se od Babišovy podpory bezpečnostní zóny.

Na návrhu usnesení pro úterní jednání Sněmovny se pracuje napříč stranami, uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. „Sněmovna by měla najít autoritativní politické stanovisko,“ řekl.

Místopředsedkyně poslanců ČSSD Kateřina Valachová řekla, že postoj strany je jednoznačně odsuzující.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že agresi Turecka nelze omlouvat žádným argumentem. Strana požaduje vyloučení země z NATO. „Za situace, kdy je Turecko člen NATO, tak tam nemůže být ČR,“ konstatoval. Unie by podle představ SPD měla zastavit veškeré platby ze svého rozpočtu, které směřují do Turecka.



Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice YPG. Chce tam také vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků. Ministři zahraničí zemí Evropské unie, která tureckou akci odmítá, se v pondělí zavázali, že budou koordinovat omezení vývozu zbraní do Turecka. Česko poté oznámilo pozastavení vývozních licencí na vojenský materiál do Turecka.