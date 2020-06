Sněmovna neschválila díky za pomoc Tchaj-wanu ani žádost o odměnu pro mediky

Hlasování mělo silný politický náboj, protože vláda většinu zdravotních pomůcek nakoupila v Číně, zatímco Tchaj-wan daroval České republice pomoc bezplatně, ale Číně vadí jakákoli zmínka o Tchaj-wanu, který považuje za svou provincii.

Po hlasování to glosoval první místopředseda ODS a šéf poslanců občanských demokratů Zbyněk Stanjura. Připomněl předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi, že když šlo o to, aby se vyfotil u přebírání daru Tchaj-wanu, nechyběl u toho, ale když se hlasovalo o poděkování zemi, tak se zdržel. „Tchaj-wan nám pomohl, a tak mu poděkování patří,“ řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Pro návrh usnesení hlasovalo 46 ze 122 přítomných poslanců.

Vládě pomohla souhra Chvojky s Okamurou

Těsně před polednem, když byla vláda s podporou komunistů v menšině, hlasování o této věci, když vládě hrozila prohra kvůli tomu, že jí chyběli poslanci, zabránil sociální demokrat Jan Chvojka s pomocí místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD.

Šéf poslanců ČSSD trval na tom, že poslanci nesmí přesáhnout v jednání čas 13 hodin. O poděkování Tchaj-wanu se bude hlasovat ve 14.30. Vládní strany ANO a ČSSD i KSČM, která je toleruje, tak dostaly čas na to, aby sehnaly další lidi a zabránili usnesení, které by mohlo vést ke sporům s Čínou.

Proběhlo to před polední pauzou takto. Bylo 12.59, Tomio Okamura z SPD, který řídil jako místopředseda Sněmovny, se zeptal, zda smí to hlasování proběhnout i po 13:00, ač ještě chyběla minuta.

Do té doby procházela veškerá usnesení úkolující vládu kvůli koronaviru, jako nůž máslem, často proti vůli vládní většiny, která byla v tu chvíli v menšině. Přihlásil se Chvojka z ČSSD a řekl, že obědová přestávka se musí dodržet.

Neprošla ani speciální odměna pro mediky

Neprošlo ani to, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. června 2020 vyplatila odměnu mediků, kteří byli povoláni v boji s koronavirem k pomoci ve zdravotnických zařízeních, ani to, že sněmovna vyzývá vládu, aby do konce srpna 2020 připravila investiční seznam pro modernizaci vybavení zdravotnických zařízení a následně přistoupilo k modernizaci tohoto vybavení.