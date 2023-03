Poslanci schválili nižší růst penzí. Novela jde do Senátu, opozice hrozí soudem

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku šéf ANO Andrej Babiš. (2. března 2023)

Pro hlasovalo 95 ze 169 poslanců, proti bylo 74, deset přítomných poslanců se nepřihlásilo k hlasování. Proti vládnímu návrhu v závěrečném hlasování hlasovali omylem také šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek a jeho kolegyně Klára Kocmanová a šéf poslanců STAN Josef Cogan. Všichni tři řekli, že chtěli hlasovat pro. Nezpochybnili hlasování.

Opoziční poslanci už dříve řekli, že v případě schválení podají návrh k Ústavnímu soudu. Jednání provázely bezprecedentní střety poslanců vládní koalice a opozice. V pátek večer, kdy Sněmovna omezila řečnické časy i pro poslance s přednostním právem, například šéf ANO Andrej Babiš odmítal opustit řečnický pultík a opoziční poslanci jej chránili vlastními těly.

Po hlasování svolalo ANO tiskový brífink. „Pro mě ODS byla vždy asociální strana,“ řekl na něm šéf hnutí Andrej Babiš. Překvapilo ho počínání lidovců. Poukázal na to, že při projednávání vládního návrhu na nižší růst penzí od úterý ani jednou nevystoupil premiér Petr Fiala.

„Vyzveme prezidenta, aby znovu přijal paní Schillerovou a pana Havlíčka,“ dodal Babiš. Vybídl ho, aby splnil slib, že bude spojovat společnost. Nastpující prezident Petr Pavel se zástupci hnutí ANO o změně valorizace důchodů jednal před pár dny. K novele zatím nezaujal stanovisko, slíbil tak učinit po inauguraci.

Sněmovna jednala o sporném vládním návrhu na snížení červnové valorizace důchodů od úterý. Zatímco opozice hlasování bránila četnými obstrukcemi, vláda přijetí zákona v legislativní nouzi hájila zejména tím, že bez přijetí návrhu zákona hrozí obrovské hospodářské škody.

Stát má podle důvodové zprávy za letošek ušetřit 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. V opačném případě by se podle vlády poměr důchodů k průměrné mzdě zvyšoval, což by státní pokladnu neúměrně zatížilo. V případě původního navýšení penzí by to v příštím roce stálo už 58,8 miliardy korun.

„Nemůžeme schodek dál zvyšovat,“ hájil vládní návrh ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Varoval také, že zachování nynějšího tempa valorizace důchodů by znamenalo v příštích deseti letech zatížení pro rozpočet zhruba 600 miliard korun. Odmítl výhrady opozice, že vláda mohla předložit úpravu valorizace důchodů dřív, ale čekala až na dobu po volbě prezidenta.

Marian Jurečka @MJureka Vývoj výdajů na důchody v ČR, toto dnes Andrej Babiš ve sněmovně rozporoval a zlehčoval.



Toto je jasný důvod, proč důchodovou reformu musíme udělat i důvod, proč nyní musíme tempo valorizace důchodů zpomalit.



Jinak tento obrovský problém dopadu na rozpočet nevyřešíme! https://t.co/FjZb9C06w4 oblíbit odpovědět

Poslanecké kluby ANO a SPD už dříve uvedly, že se v případě přijetí novely zákona chtějí obrátit na Ústavní soud. Vláda podle nich mění pravidla pro růst penzí retroaktivně, protože nárok penzistů na vyšší důchody už vznikl.

Místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček poukázal na hrozbu zrušení vládní novely Ústavním soudem, na který se chce opozice v případě přijetí návrhu obrátit, a na nutnost důchody doplatit penzistům zpětně.

Předseda SPD Tomio Okamura, který blokoval jednání několikahodinovými projevy, vyzval hnutí ANO, aby nepolitikařilo a neposílalo Ústavnímu soudu vlastní podnět týkající se důchodové novely, ale aby jej poslanci obou opozičních hnutí podali společně. „My to bez vás podat nemůžeme,“ přiznal předseda SPD, které má pouze 20 poslanců. Podnět Ústavnímu soudu musí podepsat nejméně 41 poslanců.

Budoucí prezident Petr Pavel, který by zákon musel v případě přijetí Senátem podepsat, uvedl, že se ohledně svého dalšího postupu vyjádří až den po inauguraci. Aby se penze zvýšily méně, jak o to usiluje vláda, musel by zákon vyjít ve Sbírce zákonů nejpozději 22. března. Prezidentovo veto by už Sněmovna nestihla včas přehlasovat.