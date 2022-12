Poslanci rozhodnou o prodloužení ochrany uprchlíkům před Putinovou válkou

Vízum o dočasné ochraně uprchlíkům umožňuje přístup na trh práce v Česku a prvních pět měsíců po příchodu do země za ně stát hradil zdravotní pojištění.

Uprchlíci, kteří budou chtít v Česku zůstat, se budou muset do konce března příštího roku zaregistrovat elektronickým formulářem, a pak jim vnitro při osobní návštěvě nalepí vízový štítek o prodloužení dočasné ochrany.

Systém krajských asistenčních center má od dubna příštího roku provozovat ministerstvo vnitra, oznámil po jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan.

Změnu „lex Ukrajina“ by měla Sněmovna schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Ministr financí Zbyněk Stanjura odmítl výhrady těch politiků, kteří zpochybňují pomoc uprchlíkům před Putinovou válkou. „Když se podíváte na čísla, tak ta čísla jsou nakonec nižší, než jsme předpokládali. Ty náklady my jsme na začátku roku odhadovali, že by mohly být 2 miliardy eur, zhruba 50 miliard korun, myslím, že to bude zhruba tak polovina. Jestliže máme výdaje přes 2200 miliard a k tomu dáte 25 miliard, tak je to něco málo přes 1 procento. Takže ti, kteří říkají, jak pomáháme ukrajinským uprchlíkům před válkou na úkor českých občanů, tak neumí číst v rozpočtu. Oni umí, ale nechtějí říci pravdu,“ uvedl Stanjura.

Poslanci znovu řeší penze záchranářů i snížení penzí prominentům bývalého režimu

Sněmovna bude muset také znovu schvalovat novelu zákona o důchodovém pojištění umožní, aby zdravotničtí záchranáři mohli odcházet do důchodu o pět let dříve bez jakékoli sankce. Vrátil ji totiž Senát, který navrhl připojit k záchranářům také podnikové hasiče. Senátoři poukazují na to, že podnikoví hasiči na rozdíl od republikových hasičů nemají stejně jako zdravotničtí záchranáři nárok na rentu a na výsluhy.

Součástí novely je také snížení penzí vybraným prominentům bývalého komunistického režimu. Krácení bude o 300 korun za každý rok, kdy tito prominenti pracovali pro komunistický režim. „Mají dnes velmi slušné důchody. Beru to jako částečné narovnání,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Seznamy bývalých funkcionářů by měl sestavit Ústav pro studium totalitních režimů tak, aby se změna mohla připravit v příštím roce a snížení by mohlo nastat v roce 2024.