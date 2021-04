Poslanci chtějí po Plagovi, aby letos umožnil studentům úřední maturitu

Poslanci žádají ministra Roberta Plagu, aby interním předpisem ministerstva školství vydaným nejpozději do 28. dubna umožnil studentům středních škol získat takzvanou „úřední maturitu“. Prosadili to společně poslanci vládních ANO a ČSSD. Podpořila to i opoziční SPD a Dominik Feri z TOP 09.