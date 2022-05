Sněmovna rozhodne o prodloužení nouzového stavu do konce června

Poslanci budou jednat o žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dnů, tedy do konce června. Nouzový stav vláda vyhlásila po přílivu uprchlíků z Ukrajiny kvůli válce, kterou rozpoutalo Rusko. Pokud by Sněmovna žádosti vlády vyhověla, trval by nouzový stav celkem 119 dnů.