Poslanci změní vodní zákon v reakci na ekologickou havárii na Bečvě

„Zavádí se registr výustí ze zdrojů znečištění, upřesňuje se ohlašovací povinnost při havárii,“ popsal při předchozím projednávání návrhu ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.

Otravu Bečvy z 20. září 2020, při níž uhynulo přes 39 tun ryb, podle rozhodnutí vsetínského okresního soudu z loňského října způsobila společnost Energoaqua. Trest ale firmě neuložil. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba trestně odpovědná.

Firma se však při havárii podle soudkyně Ludmily Gerlové mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí. Ředitele podniku Oldřicha Havelku obžaloby zprostil.

V prvním čtení by pak poslanci mohli projednat návrh zákona o veřejných kulturních institucích, změny v kárných řízeních se soudci, státními zástupci a exekutory, nebo pravidla pro lobbování.

Piráti chtějí odstranit z vládního návrhu zákona o lobbování výjimku pro ČEZ. „Chtěli bychom širší úpravu lobbování, aby se vztahovala i na ČEZ. Zákony by neměly být psány pro jednu firmu,“ řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Návrh počítá se vznikem registru pro evidenci lobbistů i lobbovaných.

Lobbisté budou muset v registru uvést, v čím zájmu lobbují, budou do něj navíc vždy po půl roce vkládat veřejně přístupná prohlášení o lobbování. V registru mají být evidováni jak lobbisté, tak lobbovaní. Zákon se má vztahovat i na prezidenta či asistenty zákonodárců. Přijetí zákona do poloviny roku 2025 je podmínkou pro to, aby Česká republika získala peníze z evropského Národního plánu obnovy.