Trestné má být úmyslné neplacení výživného po dobu delší než čtyři měsíce

Soudy by za to mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.
Změnu navrhují premiér Andrej Babiš a další poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
V důvodové zprávě k navržené změně píší, že nyní platné pravidlo, kdy je trestné neplacení výživného, které vystaví vyživovaného nebezpečí nouze, může mít negativní dopady na nezletilé děti.
Poslanci budou ve středu také znovu hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky, návrh Andreje Babiše jim vrátil s úpravami Senát. Horní komora parlamentu navrhla místo uzákonění významného Dne české vlajky 30. března upravit název svátku, který je 28. září, kdy má svátek Václav, na Den české státnosti a státních symbolů.
Ve druhém čtení, kdy mohou podávat pozměňovací návrhy, projednají poslanci odpoledne i změnu zákona o podpoře bydlení, která má zacílit podporu lidí ohrožených bytovou nouzí jen na ty, kteří mají vazby k danému regionu.