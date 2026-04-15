Trestné má být úmyslné neplacení výživného po dobu delší než čtyři měsíce

Autor:
  5:53
Poslanci budou projednávat novelu trestního zákoníku ohledně trestného činu neplacení výživného. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Novela vrací postih i ostatních případů minimálně tak dlouhého neplacení alimentů při úmyslném neplnění povinnosti.

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Taťána Malá (ANO). (15. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Soudy by za to mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.

Změnu navrhují premiér Andrej Babiš a další poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

V důvodové zprávě k navržené změně píší, že nyní platné pravidlo, kdy je trestné neplacení výživného, které vystaví vyživovaného nebezpečí nouze, může mít negativní dopady na nezletilé děti.

Poslanci budou ve středu také znovu hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky, návrh Andreje Babiše jim vrátil s úpravami Senát. Horní komora parlamentu navrhla místo uzákonění významného Dne české vlajky 30. března upravit název svátku, který je 28. září, kdy má svátek Václav, na Den české státnosti a státních symbolů.

Ve druhém čtení, kdy mohou podávat pozměňovací návrhy, projednají poslanci odpoledne i změnu zákona o podpoře bydlení, která má zacílit podporu lidí ohrožených bytovou nouzí jen na ty, kteří mají vazby k danému regionu.

Vstoupit do diskuse

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Spojené státy neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

Ropný tanker (ilustrační foto)

USA neprodloužily dočasné povolení, které třetím zemím umožňovalo bez rizika sankcí nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele....

15. dubna 2026  4:34

Koalice v noční bitvě prosadila zákon kvůli regulaci cen nafty a benzinu vládou

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel...

Poslanci schválili návrh, který vládě umožní regulovat jejím nařízením ceny nafty a benzinu.„Čelíme velmi napjaté mezinárodní situaci na Blízkém východě, která má dopady na ceny ropy. Ty se následně...

14. dubna 2026  5:55,  aktualizováno  15. 4.

Z Ruska přes Malajsii do Číny. Stínová flotila za tmy přečerpává naftu mezi tankery

Čtyři plavidla z takzvané ruské stínové flotily: Sparta IV (vlevo nahoře),...

Malajsijská námořní agentura (MMEA) oznámila, že zadržela dva tankery, které údajně o víkendu u ostrova Penang nacházejícím se u severozápadního pobřeží Malajského poloostrova nelegálně přepravovaly...

15. dubna 2026

Český export je na rekordu. Firmy však drtí důsledky válek i ceny energií

Premium
ilustrační snímek

Celní války jsou nepříjemné, ale nejsou hlavním problémem českých exportérů. Vývoz zboží více ovlivňují válečné konflikty, které zvedají ceny energií a paliv, a také bruselská byrokracie. Německo...

15. dubna 2026

Plaťme za uzdravení místo za výkony. Nový šéf VZP o plánech na zásadní změny

Premium
Ivan Duškov, ředitel VZP

Třiačtyřicetiletý Ivan Duškov byl od května 2020 náměstkem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro služby klientům. Od 23. února stojí v jejím čele. „Rád bych v systému zdravotnické péče leccos...

15. dubna 2026

Vraždám holčiček šlo zabránit, ale úřady jen přihlížely. Bály se obvinění z rasismu

Premium
Rodinné fotografie šestileté Bebe Kingové, sedmileté Elsie Dot Stancobeové a...

Britské úřady i policisté si přehazovali nebezpečného útočníka, který nakonec zavraždil tři dívky, jako horký brambor a nikdo nekonal v obavě, aby snad nebyl označen za rasistu.

15. dubna 2026

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

14. dubna 2026  15:46,  aktualizováno  22:34

Milei ukázal Pavlovi slavnou „rozpočtovou“ pilu, prezident si ji potěžkat nechtěl

Milei ukázal Pavlovi svou motorovou pilu, prezident si ji potěžkat nechtěl (14....

Argentinský prezident Javier Milei dnes ukázal svému českému protějšku Petru Pavlovi svou motorovou pilu, která se stala symbolem jeho rozpočtových škrtů. Český prezident se s Mileiem a zlatou pilou...

14. dubna 2026  22:11

Diskriminace není volební reforma. Slováci demonstrovali proti zrušení voleb poštou

Slováci v Bratislavě i dalších městech demonstrovali proti plánům vlády Roberta...

Slováci v úterý v několika slovenských městech, ale také v Praze či Bruselu demonstrovali proti plánům vlády premiéra Roberta Fica zrušit v parlamentních volbách možnost hlasovat ze zahraničí poštou....

14. dubna 2026  20:42

Nemůžeme být závislí na USA, řekl Pavel po setkání s argentinským prezidentem

Petr Pavel se setkal se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem v rámci...

Prezident Petr Pavel v úterý se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem diskutoval především o ekonomické spolupráci. Hovořili i o konfliktech na Ukrajině a Blízkém východě, řekl Pavel českým...

14. dubna 2026  20:30

Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

V trolejbusu v Ostravě se poprala rodina černých pasažérů s revizory

Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří...

14. dubna 2026  20:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.