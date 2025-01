Koalice znovu zkusí prosadit vyšší poplatky ČT. Vítězí zatím obstrukce

Vládní návrh počítá se zvýšením poplatku České televizi ze 135 korun na 150 za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně. U ČT se neměnil od roku 2008, u veřejnoprávního rozhlasu je stejný od roku 2005.

Platit mají i ti, kdo vůbec nemají televizi, ale chytrý mobil ano

Okruh poplatníků se má podle návrhu koalice rozšířit o domácnosti, které sice nemají televizní přijímač nebo rádio, ale mají počítač, tablet nebo chytrý mobilní telefon, a mohou tak veřejnoprávní média sledovat. Jedna domácnost by přitom dál platila jen jeden poplatek bez ohledu na to, kolik televizí, počítačů nebo chytrých telefonů má.

„Přijde vám to normální? Představte si čerstvě osamostatněnou slečnu nebo mladíka, který se na Českou televizi nedívá a Český rozhlas neposlouchá, a ve své pronajaté garsonce dokonce ani nemá televizi. I takoví lidé budou podle Fialovy vlády povinni platit 2 460 korun ročně,“ argumentovala minulý týden při projednávání návrhu šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Za „daň z internetu“ to považují Piráti.

U řečnického pultu jsou při projednávání vládního návrhu zejména šéfové ANO Andrej Babiš a SPD Tomio Okamura, kteří využívají toho, že je koalice nemůže přerušit a vzít jim slovo. A tráví u řečnického pultu dlouhé desítky minut i hodiny.

Projednávat návrhy zákonů ve třetím čtení, kdy se o nich také hlasuje, může totiž Sněmovna v pátek (nebo ve středu) v čase od 9 do 14 hodin, když se poslanci nedohodnou na hlasování i mimo tuto dobu.

Změny v rozhlasovém a televizním poplatku mají přispět podle vlády ke stabilizaci veřejnoprávní televize a rozhlasu a mají zajistit dlouhodobou udržitelnost činnosti těchto médií.

„Je to hluboce nespravedlivý zásah do peněženek českých občanů, podnikatelů i firem. Návrh není ničím jiným než skrytou daní, kterou vláda v době ekonomické krize uvaluje na všechny bez rozdílu,“ argumentuje Babiš. Opakuje, že jeho hnutí poplatky v příštím volebním období bude chtít zcela zrušit – totéž říká i SPD – a mluví o tom, že úsporu přinese i sloučení ČT a Českého rozhlasu do jedné instituce.

Ministr kultury Martin Baxa z ODS říká, že když návrh na zvýšení koncesionářských poplatků projde, bude 3,3 milionu domácností platit za poplatky pro obě veřejnoprávní média dohromady o 25 korun měsíčně více, což označil za únosné.

Firmy mají platit poplatky za ČT a Český rozhlas podle počtu zaměstnanců

Novela obsahuje pravidla pravidelné valorizace poplatku. Úhrady podnikatelů a právnických osob mění tak, že by výše poplatku už v jejich případě nezávisela na počtu přijímačů, ale na počtu zaměstnanců.

Návrh předpokládá, že poplatky odvádět nebudou společnosti s nejvýše 24 zaměstnanci. Právnické osoby a podnikatelé s 25 až 49 zaměstnanci mají hradit pětinásobek televizního a rozhlasového poplatku, s 50 až 99 zaměstnanci desetinásobek, se 100 až 199 zaměstnanci dvacetinásobek, s 200 až 249 zaměstnanci třicetinásobek, s 250 až 499 zaměstnanci sedmdesátinásobek a s více než 500 zaměstnanci stonásobek poplatku.

„Firmy tak budou platit za zaměstnance, kteří již poplatek uhradí jako občané. To považujeme za nehorázné. Jde jen o další způsob, jak tahat peníze od podnikatelů,“ uvedl pro ČTK prezident Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš.

„Od začátku nesouhlasíme s tím, aby tyto poplatky platili zaměstnavatelé podle počtu zaměstnanců, a to ani v modifikované podobě, kdy je výše poplatků odstupňována,“ řekla ředitelka odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Lenka Janáková.