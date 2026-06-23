Poslanci mají projednávat rozšíření trestného činu neplacení výživného

Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Soudy by za ně mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.
Změnu navrhují premiér Andrej Babiš a další poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
„Dítě, kterému neplatí jeho rodič, ať už je to matka, nebo otec, má větší šanci získat výživné, pokud hrozí tomu danému rodiči trestný čin, teoreticky i trest odnětí svobody,“ řekl dříve ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.
Kritici návrhu tvrdí, že věznění neplatičů k úhradě výživného nepovede.
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Omezit sázení i možnost jít do hospody, zaznělo v debatě, jak na neplatiče výživného
Ve druhém čtení mohou poslanci navrhovat pozměňovací návrhy, ale o zákonu se ještě nehlasuje.
Rovněž ve druhém čtení je novela o spotřebitelském úvěru. Reaguje na evropskou směrnici a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Zavádí také horní hranici nákladů na spotřebitelský úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou.
V úvodu schůze složí slib nový poslanec ANO, jihlavský radní Jiří Kotlík. Mandát získal za Josefa Kotta, kterému zanikl kvůli tomu, že se stal členem širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu.
Poslanci mohou v úvodu schůze program jednání upravit a dá se očekávat zejména snaha opozice ho doplnit o některé body, které jsou z jejího pohledu aktuální a Sněmovna by je měla projednat.