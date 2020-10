Důvěra ve vládu je v troskách, nesvádějte zákazy na lidi, říká šéfka TOP 09

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru připustil, že školáci se příští týden nemusí vrátit do lavic, jak se s tím původně počítalo. „Situace je špatná a školy budou ještě několik týdnů zavřené,“ napsal Hamáček.



Jan Hamáček @jhamacek @MartinBaxa2 @ODScz ano, situace je špatná a školy budou ještě několik týdnů zavřené... oblíbit odpovědět

„Proč to má komunikovat ministr vnitra v karanténě na Twitteru?,“ řekl Rakušan. Postrádá jasné vyjádření ministra školství Roberta Plagy.



„Chtěl bych vyzvat jménem KDU-ČSL, aby o školách neprodleně rozhodla,“ řekl bývalý předseda strany Marek Výborný. Myslí se, že zejména na prvním stupni je osobní výuka nutná. „Pokud to vládě nepřipadá možné, i nepříjemné zprávy se mají říkat,“ uvedl Výborný.



Rakušan se podivil se nedělnímu zavření maloobchodů, což podle něj povede jen k tomu, že se lidé budou v obchodech hromadit v sobotu.



Feri: Opatření vlády bude vysvětlovat nový web

Na místě by Paké podle Starostů a nezávislých byla také masivní informační kampaň vlády směrem k občanům.



Podle poslance TOP 09 Dominika Feriho bude v řádu dnů spuštěn web, kde budou zcela konkrétně vysvětleno, co znamenají jednotlivá vládní opatření. Například jestli manžel smí po deváté hodině večer dojet autem pro manželku, která pracuje i pozdě večer.

Zatím to totiž podle Feriho není jasné. Vláda v pondělí zakázala lidem od středy vycházet od 21 hodin do 4:59 ráno. Výjimku mají právě cesty do práce a z práce či venčení psů do vzdálenosti 500 metrů.

Poslanci rozhodnou o příjezdu vojenských lékařů z USA

Sněmovna bude v úterý jednat o souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie v Česku budou rozhodovat poslanci.

Vláda navrhuje, aby do Česka mohlo přicestovat na pomoc s epidemií koronaviru až 300 vojenských zdravotníků. Zatím je dojednán příjezd 28 lékařů z USA, dorazit by měli koncem týdne.



„Chci vyjádřit vděk této nabídce a TOP 09 bude hlasovat pro,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Příjezd vojenských lékařů podpoří i STAN. „Je to jasný projev solidarity,“ řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.



Američtí vojenští lékaři by měli podle ministra obrany Lubomíra Metnara působit v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a také v polní nemocnici, která vyrostla na výstavišti v Letňanech.

Do Česka dorazí tým lékařů Národní gardy z amerických států Nebraska a Texas. Americké velvyslanectví uvedlo, že o vyslání amerických specialistů hovořil velvyslanec Stephen King s premiérem Andrejem Babišem. „Tito vojenští zdravotničtí profesionálové mají zkušenosti s reakcí na koronavirové onemocnění ve Spojených státech,“ uvedl King.



Konec superhrubé mzdy i paušál místo stravenek

Do závěrečného schvalování by poslanci mohli v úterý poslat vládní návrh širších daňových změn, který by mohl zahrnout také výraznější snížení daní většině zaměstnanců. Návrh daňových změn předpokládá zavedení stravenkového peněžitého paušálu a vyšší zdanění cigaret.

Návrh na snížení daně z příjmu většiny zaměstnanců na 15 procent spolu s avizovaným zrušením superhrubé mzdy podal jako poslanecký pozměňovací návrh Babiš, který také žádá rovněž dalšíro zvolnění rozpočtových pravidel. 23 procenty mají být zdaněny příjmy nad 140 tisíc měsíčně. Platit to má následující dva roky.

„Přijde nám to nezodpovědné, nemůžeme to podpořit,“ řekl šéf lidovců Marian Jurečka. Proti Babišovu návrhu se vymezili i exministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 a Věra Kovářová z hnutí STAN.