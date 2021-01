Klausovi vadí Hnilička v čele nekontrolovatelné sportovní agentury

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Vadí mi to, pakliže bude v čele organizace, která je nekontrolovatelná,“ řekl Klaus mladší k působení Hniličky v čele Národní sportovní agentury na tiskové konferenci své strany před schůzí Sněmovny.



Poslanci mají řešit návrh proti energetickým šmejdům

Poslanci by se v úterý měli začít zabývat novelou energetického zákona k ochraně spotřebitelů. Zavedla by registr zprostředkovatelů, který by měl z trhu z energiemi vyřadit takzvané „energetické šmejdy“, kteří se snaží podvést některé, zejména starší spoluobčany.



Smlouvy na dobu určitou na dodávky energií by podle novely energetického zákona nesměly být déle než na tři roky, obchodníci by nesměli navýšit cenu bez informování zákazníků a smlouvy se musely uzavírat výhradně písemně.

V čtení je na programu také například širší předloha o zdravotním pojištění, která mění úhrady moderních léků, dohodovací řízení nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven.

Poslanci ale také mohou v úvodu schůze její program změnit. Část opozice zřejmě bude prosazovat další debatu o loňské otravě Bečvy. Poslanci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 usilují o vytvoření sněmovní vyšetřovací komise k ekologické havárii, kterou se zabývá i policie.