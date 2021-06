Otravné nabídky po telefonu mají skončit. Poslanci se přeli o rychlý internet

Telekomunikační marketing má být do půl roku výrazně omezen. Reklamní operátoři by s telefonickými nabídkami služeb a výrobků mohli nově oslovovat jen ty, kteří si to výslovně přáli. Sněmovna to schválila v novele o elektronických komunikacích, která má urychlit zavádění vysokorychlostního internetu. Nyní to projedná Senát.