Bartoše budou „grilovat“ poslanci kvůli digitalizaci stavebního řízení

Za problémový rozjezd digitalizace stavebního řízení ministra pro místní rozvoj a šéfa Pirátů Ivana Bartoše kritizují opoziční i koaliční politici.

Koaliční jednání si kvůli tomu vynutila TOP 09. „Předsednictvo TOP 09 je silně znepokojeno průběhem implementace digitalizace stavebního řízení, za níž nese plnou odpovědnost vicepremiér Ivan Bartoš,“ uvedla vládní strana. Požadovala od Bartoše předložení řešení, včetně harmonogramu.

„Očekáváme to, po čem jsme volali, aby odpověděl na celou řadu otázek, aby popsal další postup, a aby ten systém co nejdříve fungoval a fungoval tak, jak má. Osobně jsem sám zvědav na vysvětlení a informace od pana ministra,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz před schůzí šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Po výměně ministra ale TOP 09 nevolá.

„Ne, my voláme po tom, aby to co nejrychleji fungovalo a výměna ministra by tomu v tuhle chvíli určitě neprospěla,“ uvedl Jakob.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala řekl, že ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi mají se zvládáním komplikací pomáhat ministr dopravy Martin Kupka, průmyslu a obchodu Jozef Síkela a financí Zbyněk Stanjura.

Stavební zákon má na starost ministerstvo pro místní rozvoj, ale týká se i velkých infrastrukturních staveb, což kompetenčně patří ministerstvu dopravy, ministerstvu průmyslu a obchodu a ministerstvu financí. „A tito tři členové vlády se podílejí také na řešení situace tak, aby co nejrychleji systém fungoval po všech stránkách. Nejenom fungoval, ale aby byl i příznivý pro žadatele a byl i efektivnější pro úřady,“ řekl Fiala.

Poslanci se scházejí po prázdninové přestávce. Opozice již dříve naznačila, že bude chtít rozšířit program schůze. Hnutí SPD by dokonce chtělo vyvolat hlasování o nedůvěře kabinetu, k tomu ale nemá hlasy. ANO chce od vlády vysvětlit nákup plynárenské společnosti GasNet nebo výroky koordinátora strategické komunikace vlády Otakara Foltýna.

Důchovová reforma po krajských a senátních volbách

Zásadním bodem schůze je vládní návrh důchodové reformy, která má zvýšit věk odchodu do důchodu pro lidi, kteří se narodili po roce 1965. Koalice chce prosadit aby věk odchodu do penze rostl pro každý následující ročník narození o jeden měsíc, takže například lidé narození v roce 1975 mají jít do důchodu ve věku 65 let a 10 měsíců.

Jakob iDNES.cz řekl, že koalice bude chtít důchodovou reformu schvalovat, respektive projednávat ve druhém čtení, kdy se podávají pozměňovací návrhy, až po krajských a senátních volbách. „Ano, přesně tak,“ řekl šéf poslanců TOP 09. Koalice by chtěla projednat před volbami hlavně méně konfliktní novely.

Sněmovna by ale mohla ještě před volbami řešit uzákonění povinnosti prodejců zbraní a střeliva hlásit podezřelé obchody. Novelu vláda připravila kvůli loňské tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.