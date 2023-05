Poslanci mají řešit zvýšení spotřební daně na naftu či pravidla home office

Zvýšení spotřební daně z nafty o 1,50 Kč na původní částku 9,95 koruny za litr chce vláda vzhledem k nynějšímu poklesu ceny tohoto paliva už od července. Původně měla úleva platit do konce roku.

Návrat sazby daně by podle ministerstva financí znamenal přínos státnímu rozpočtu 727 milionů Kč za každý měsíc a o dalších 73 milionů Kč každý měsíc vylepšený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.

Kabinet Petra Fialy usiluje také o zrychlené schvalování pravomoci vlády zvyšovat základní jmění státních podniků, a to kvůli situaci v České poště.

Novela zákoníku práce by umožnila paušální platby zaměstnavatelů jako náhrad nákladů zaměstnanců při práci z domova. Pracovníci na dohody o pracovní činnosti by měli například dovolenou podle počtu odpracovaných hodin a příplatky za práci o svátcích, víkendech, v noci či ve ztíženém prostředí. Lidé s dětmi do devíti let či pečující o blízké by měli nárok na kratší úvazek, práci na dálku nebo jiné uspořádání pracovní doby.