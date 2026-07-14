Roční známka by tak v případě přijetí vládního návrhu dál stála 2570 korun.
„Naše vládní koalice bude dál pokračovat ve zlevňování života občanům,“ vyhlásil na začátku mimořádné schůze Okamura.
„Jde vám o čárku za splnění populistického slibu,“ vyčetl vládní koalici Kupka. Účet podle něj zaplatí příští generace.
Dálniční známky nyní zdražují podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. Podle vlády Andreje Babiše má skončit pravidelná valorizace, kterou zavedla bývalá vláda Kupkova předchůdce v čele ODS Petra Fialy.
Hádkou o cenu dálniční známky zahájili poslanci poslední týden jednání před začátkem parlamentních prázdnin.
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Roční dálniční známka má i nadále stát 2 570 korun. Vláda ruší automatické zdražování
Ministr dopravy Ivan Bednárik, který je ve vládě jako nestraník za SPD, už dříve uvedl, že cena české dálniční známky je nyní oproti rakouské nižší přibližně o 1,5 eura.
Pokud by se od ledna 2027 podle stávajícího valorizačního mechanismu opět zvýšila, byla by česká známka příští rok o 200 korun dražší než rakouská. „Nikdo z vás asi nezpochybňuje kupní sílu v Rakousku nebo úroveň dálnic v Rakousku,“ řekl Bednárik.
Návrh vlády poslanci projednají v úterý prvním čtení, v němž se o jeho konečném schválení ještě nerozhoduje.
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