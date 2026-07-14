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Hádka o cenu dálniční známky. Děláte díru do rozpočtu, vyčetl koalici Kupka

Josef Kopecký
Přímý přenos   5:55aktualizováno  11:26
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
15 fotografií
Spor o zrušení každoročního zdražování dálničních známek zaměstnává poslance. „Cena dálniční známky se nebude zvyšovat,“ řekl ve Sněmovně její předseda a šéf SPD Tomio Okamura. „Děláte díru v rozpočtu a jste si toho vědomi. A pokud ne, neumíte do pěti počítat,“ reagoval šéf opoziční ODS, exministr dopravy Martin Kupka.

Roční známka by tak v případě přijetí vládního návrhu dál stála 2570 korun.

„Naše vládní koalice bude dál pokračovat ve zlevňování života občanům,“ vyhlásil na začátku mimořádné schůze Okamura.

„Jde vám o čárku za splnění populistického slibu,“ vyčetl vládní koalici Kupka. Účet podle něj zaplatí příští generace.

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Martin Kupka (ODS). (14. července 2026)
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti). (14. července 2026)
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Radim Fiala (SPD). (14. července 2026)
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Ivan Bednárik (SPD) a Oto Klempíř (Motoristé). (14. července 2026)
15 fotografií

Dálniční známky nyní zdražují podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. Podle vlády Andreje Babiše má skončit pravidelná valorizace, kterou zavedla bývalá vláda Kupkova předchůdce v čele ODS Petra Fialy.

Hádkou o cenu dálniční známky zahájili poslanci poslední týden jednání před začátkem parlamentních prázdnin.

Roční dálniční známka má i nadále stát 2 570 korun. Vláda ruší automatické zdražování

Ministr dopravy Ivan Bednárik, který je ve vládě jako nestraník za SPD, už dříve uvedl, že cena české dálniční známky je nyní oproti rakouské nižší přibližně o 1,5 eura.

Pokud by se od ledna 2027 podle stávajícího valorizačního mechanismu opět zvýšila, byla by česká známka příští rok o 200 korun dražší než rakouská. „Nikdo z vás asi nezpochybňuje kupní sílu v Rakousku nebo úroveň dálnic v Rakousku,“ řekl Bednárik.

Návrh vlády poslanci projednají v úterý prvním čtení, v němž se o jeho konečném schválení ještě nerozhoduje.

Přímý přenos jednání Sněmovny

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