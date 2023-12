Při vyšetřování mladších než 15 let jim bude muset policie zajistit advokáta

Poslanci začnou projednávat i novelu, která má přispět ke zvýšení počtu pěstounů. Má upravit podmínky pro organizace, které pěstounům pomáhají. Těmto organizacím se má zvýšit státní příspěvek. V případě podpory dlouhodobých pěstounů by měl vzrůst z nynějších 59 400 korun na rok na 66 tisíc korun, u přechodných pěstounů na 72 tisíc korun.

Do konce příštího roku se mají zrušit kojenecké ústavy. O děti do tří let by se měli postarat pěstouni. Výjimkou by mohly být po 1. lednu 2025 případy sourozeneckých skupin či vážně nemocných dětí.

„Neznamená to, že nebude zařízení, kde by nemohly být děti přijaty,“ uvedl po projednání návrhu vládou ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Mají podle něj zůstat například zařízení pro přechodný pobyt dětí po dobu měsíce.

Poslanci mají začít jednat i o zpřesnění přestupkové části zákona o ochraně spotřebitele. Zrychleně by mohli schválit novelu zákona o požární ochraně, která se týká upřesnění rozsahu dokumentů, které posuzují hasiči při povolování staveb.

Sněmovna má schválit i návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na příští rok. Na filmové pobídky má jít 1,2 miliardy korun, meziročně o 200 milionů korun méně.