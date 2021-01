Poslance zaměstnají vyšší soudní poplatky i možnost podávat hromadné žaloby

Vyšší částky u některých soudních poplatků by měly podle zdůvodnění návrhu mimo jiné odradit lidi od podávání žalob bez šance na úspěch. Poplatky rostly naposledy před deseti lety.



Hromadné žaloby by umožnily uplatnit různým lidem stejné nebo podobné nároky v jediném řízení. Měly by se týkat podle vládní předlohy výhradně spotřebitelských sporů.



Začít projednávat mají poslanci i vládní předlohu, která by zakotvila nový trestný čin působení v zahraničním ozbrojeném konfliktu.

Nového trestného činu by se dopustil člověk, který by se zapojil do činnosti nestátní ozbrojené skupiny, jež se zaměřuje na působení v ozbrojeném konfliktu v cizím státu. Pachateli by hrozilo až pětileté vězení.