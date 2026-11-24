Spor vyvolává vládou navržená změna definice závislé práce. Nově se má o závislou práci jednat tehdy, pokud je jménem zaměstnavatele, zaměstnanec ji pro něj dělá osobně a je podřízený.
Nadřízenost a podřízenost platí tehdy, pokud zaměstnavatel práci organizuje, kontroluje, pracovník ji dělá podle jeho pokynů a v určené pracovní době. Platit musí všechna kritéria. Závislá práce je za odměnu, na zaměstnavatelovy náklady a odpovědnost a na jeho pracovišti či dohodnutém místě.
Změnu definice zaměstnání odmítají odbory. Podle nich to povede fakticky k legalizaci švarcsystému, tedy zaměstnávání na živnostenský list. Podle agentury PAQ Research by nová definice závislé práce neboli zaměstnání legalizovala 70 až 90 procent švarcsystému. Týkalo by se to 50 až 80 tisíc lidí.
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Odbory uvedly, že pokud by se ze zaměstnání do podnikání přesunulo deset tisíc lidí, stát by přišel o 2,4 miliardy korun. U půl milionu pracovníků by to bylo přes 120 miliard korun.
„Motivujete zaměstnavatele, aby své pracovníky nutili do toho fungovat jako OSVČ,“ vyčetla vládě při prvním projednávání návrhu poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková.
„Žádná legalizace švarcsystému to není,“ řekl ministr Juchelka a odmítl výhrady opozice i odborů.
Snížením podpor v nezaměstnanosti chce vládě ušetřit pět miliard korun ročně, ale SPD je proti
Spory i v koalici vyvolalo navržené snížení podpor v nezaměstnanosti. Ušetřit změnou podpor chce vláda asi pět miliard korun ročně.
V prvních dvou měsících má podpora klesnout z 80 procent výdělku na 65 procent, maximálně má činit 60 procent průměrné mzdy místo 80 procent. S návrhem má ale problém vládní hnutí SPD. Opakovaně o tom mluvil šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura a změnu se měla pokusit vyjednat s Juchelkou poslankyně hnutí Lucie Šafránková.
Nově má být sazba podpory v nezaměstnanosti nastavena stejně bez ohledu na věk uchazeče. První dva měsíce bude činit 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, další dva měsíce 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent.
Současně se má zrušit zvýhodnění osob od 52 let, které dnes mohou vyšší procentní sazbu pobírat po delší dobu. Samotná délka podpůrčí doby se ale nemění: zůstane pět měsíců pro osoby do 52 let, osm měsíců pro osoby od 52 do 57 let a jedenáct měsíců pro osoby nad 57 let.
Zvýšení podpory v nezaměstnanosti prosadila v minulém volebním období bývalá vláda Petra Fialy a pro tehdy hlasovalo i ANO, zdrželo se jen hnutí SPD a jediný poslanec ANO.
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Uchazeči o místo se budou také v případě přijetí návrhu muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy. Novela vychází z unijní směrnice o transparentním odměňování.
Schůze Sněmovny začne odpoledne. Znovu se očekávají opoziční návrhy na změny programu schůze. Například hnutí STAN už ohlásilo, že bude prosazovat sněmovní projednání návrhu usnesení ke střelám, které v pátek dopadly v Polsku. Sněmovna by měla podle STAN označit incident za provokaci a Rusko za jejího původce.
V prvním čtení chce koalice projednat novelu energetického zákona, která by vládě umožnila v případě prudkého zdražování energií regulovat ceny elektřiny pro odběratele a ohraničit příjmy výrobců elektřiny.