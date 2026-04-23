Poslanci schválí smlouvu se Slovenskem o spolupráci zdravotnických záchranářů

Dohoda má přispět k zajištění co nejlepší dostupnosti zdravotnické záchranné služby v těchto oblastech.
Vztahuje se na pozemní i leteckou záchrannou službu. Princip spočívá v tom, že na místo přijíždí ta, která je nejblíže, a pacient bude transportován do nejbližšího zdravotnického zařízení bez ohledu na stranu hranice. Týká se akutních kritických stavů, jako je infarkt a cévní mozková příhoda, úrazů i hromadných postižení.
Senát s ratifikací smlouvy o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech souhlasil už loni v prosinci. Podobné dohody už má Česko s Německem a Rakouskem.
Před jednáním o mezinárodních smlouvách jsou na programu odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Odpolední ústní interpelace budou bez premiéra Andreje Babiše, který odlétá na neformální summit Evropské unie na Kypru.