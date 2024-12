Piráti odmítli smlouvu s Vatikánem a snahu ututlat zneužívání dětí v církvi

Po více než dvouhodinovém vystoupení předsedy poslanců Pirátů Jakuba Michálka na mimořádné schůzi Sněmovny, na níž se má smlouva České republiky se Svatým stolcem projednávat, prosadila nejprve vládní koalice omezení řečnické doby při jednání o novele trestního zákoníku.

Smlouva, o kterou se bojuje, je třináctým bodem mimořádné schůze.

„Když budou všechny strany takto politicky exhibovat, moc daleko se neposuneme,“ řekl po Michálkově vystoupení předseda poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek.

Šéf poslanců ODS Benda prosadil možnost nočního jednání

Když ani to nepřispělo ke zrychlení jednání, šéf poslanců ODS Marek Benda prosadil možnost jednání až do nočních hodin, aby se k celému programu mimořádné schůze, tedy i ke smlouvě, která vadí Pirátům, Sněmovna dostala.

„Smlouva je z našeho pohledu problematická, protože obsahuje ustanovení, která budou mít dopad na vyšetřování trestné činnosti a zejména zneužívání dětí v rámci privilegovaných organizací, které tímto získají daleko širší a daleko silnější ochranu toho tajemství, co se děje uvnitř té organizace,“ řekl ve Sněmovně Michálek.

Celé jednání o smlouvě s Vatikánem, kterou vláda uzavřela až po odchodu Pirátů z vlády podle něj probíhalo v utajení.

„Smlouva s Vatikánem velmi nenápadně podřídí české právo této smlouvě,“ řekla Klára Kocmanová na mimořádné tiskové konferenci Pirátů. „Jsme proti přijetí smlouvy v této podobě a budeme navrhovat její zamítnutí,“ dodala Kocmanová.

Smlouvu podepsal v říjnu premiér Petr Fiala s vatikánským státním sekretářem Pietrem Parolinem. Musí ji ještě schválit Parlament a ratifikovat prezident Petr Pavel.

K odmítnutí smlouvy vyzvaly i oběti sexuálního zneužívání v církvi

K tomu, aby český stát smlouvu s Vatikánem neuzavřel, vyzvaly v otevřeném dopise oběti sexuálního zneužívání v církvi. Vadí jim formulace o zpovědním tajemství. Podle dohody Česko zpovědní tajemství uznává a pastorační pracovníci mají právo obdobné zpovědnímu tajemství za podmínek stanovených zákonem. Pastoračním pracovníkem ovšem může být ale kdokoliv, koho tak představitelé církve označí.

„Smlouva nám bere možnost bránit spravedlnost. Pokud by byla ratifikována, zpovědní tajemství by se stalo absolutně nedotknutelným i ve vztahu k probíhající nebo plánované trestné činnosti. Pachatelé by byli lépe chráněni než jejich oběti,“ uvedl poslanec a bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Kocmanová řekla, že smlouva, kterou česká vláda vyjednala s katolickou církví by otevřela dveře k tutlání trestné činnosti na půdě církve.

Přednost mají mít alternativní tresty

Od změny trestního zákoníku, který poslanci v pátek začali projednávat v prvním čtení, si ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS především slibuje, že uleví přetíženým věznicím a že sníží výdaje státu.

Novela trestního zákoníku umožní ukládat za téměř jakýkoliv trestný čin peněžitý trest místo vězení. U závažných činů, kde je použito násilí, to ale možné nebude. Novinkou je dekriminalizace pěstování konopí pro vlastní potřebu v omezeném množství.

„Odstraňujeme v určité míře trestnost pěstování konopí. Slýchám různě kritiku, že to mohlo být více, než je to navrženo, to znamená 100 gramů míti doma a moci pěstovat pět kytek, když to řeknu takto lidově a nebýt za to trestně odpovědný,“ řekl po jednání vlády Blažek.

Na výrazné uvolnění pravidel ohledně marihuany, která se získává usušením konopí, tlačili Piráti, když byli ještě ve vládě, a dekriminalizace pěstování konopí pro vlastní potřebu zůstala v návrhu změny trestního zákoníku i poté, co Pirátská strana kabinet Petra Fialy opustila.

Piráti ale nyní návrh ministerstva kritizují. „To, jak je to navrženo, nedává smysl. Z každé rostliny můžete vypěstovat až 300 gramů. Je to absurdní,“ komentoval návrh ještě donedávna vicepremiér za Piráty Ivan Bartoš.

SPD navrhla zamítnutí trestního zákoníku. Kvůli navržené dekriminalizaci konopí

Naopak poslankyně SPD Vladimíra Lesenská předložila návrh na zamítnutí novely trestního zákoníku. SPD s uvolněním kvůli konopí nesouhlasí.

„Jsme v příkrém rozporu s Piráty. Jsme proti salámové metodě otevírání cesty do světa drog. Jako konzervativní hnutí nemůžeme souhlasit s legalizací konopí, s legalizací marihuany,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Ministr Blažek vyzval SPD, zda by ještě hnutí nepřehodnotilo svůj postoj k trestnímu zákoníku. Mohlo by to podle něj totiž ovlivnit postoj k dalšímu jednávání o podobě zákona.

„Nesmí se stát, že na otázce konopí spadne stavba jako celek,“ řekl také ve Sněmovně ministr spravedlnosti.

Poslanci posuzují změnu trestního zákoníku posuzovat v prvním čtení, přitom už příští rok na podzim končí volební období.

„Bez spolupráce s opozicí se to samozřejmě stihnout nedá,“ připustil ministr spravedlnosti. A prohlásil, že je připraven do zákona zapracovat i návrhy opozičních poslanců.

Více se bude podle Blažka trestat předsudečné násilí a nově má být trestné i zveřejňování doma natočených intimního videí či fotografií bez souhlasu všech, kdo jsou zobrazeni.

Snížit se mají tresty a neplacení alimentů. U zanedbání povinné výživy mají být trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Pachatelům má nově hrozit maximálně roční vězení.

