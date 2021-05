Poslanci rozhodnou o zákonu, který určí požadavky na učitele i výpočet platu

Poslanci rozhodnou o zákonu, podle nějž budou moci ve středních školách a na druhém stupni základních škol učit i lidé bez pedagogické praxe. Do tří let by si ale měli doplnit pedagogickou kvalifikaci. Návrh počítá i s tím, že v něm bude určena platová základna učitele jako 1,08násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předminulý rok.