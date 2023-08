Komedii odmítám, vadí Okamurovi, že má výboru vysvětlit výroky o Ukrajincích

„Nic vysvětlovat nebudu muset, protože podle zákona jednacím řádu, pakliže mě pozve bezpečnostní výbor, já tam vůbec nemusím mít. To je moje svobodné rozhodnutí, jestli tam vůbec půjdu. Takže tuhletu komedii si nechte,“ řekl v úterý šéf SPD ve Sněmovně. Dodal, že poslanec nemusí jít na výbor, jehož není členem.

„Koaliční reprezentanti mají za to, že skutečně to jeho působení v tuto chvíli je na hranici bezpečnostního rizika a že by SPD měla nějakým způsobem revidovat tuto svoji rétoriku, protože to ohrožuje celou společnost,“ uvedl poslanec STAN Jan Lacina v neděli v debatě na CNN Prima News. Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek z KDU-ČSL v pořadu řekl, že SPD rozdmýchává nenávist a legitimizuje násilí.

„Ukrajinci nemají podle hnutí SPD automatický nárok imigrovat do České republiky. Kdo je bezpečnostním rizikem, měl by být prostě vyhoštěn,“ řekl ve Sněmovně Okamura. „Mimochodem jsme také proti tomu, aby se Ukrajincům plošně prodloužil režim takzvané dočasné ochrany v České republice o další rok. Podle našeho názoru musí být pobyt každého cizince posuzován individuálně, ať je odkudkoliv. A znovu říkám, nic proti Ukrajincům nemám. Proč? Jsou tam dobří lidé, špatní lidé. O tom to není. Žádná nenávist vůči Ukrajincům z mé strany není,“ prohlásil předseda SPD.

Před pár dny na CNN Prima News ovšem v rozporu s čísly, jimiž disponuje ministerstvo vnitra, tvrdil, že kvůli přijímání ukrajinských uprchlíků před Putinovou válkou v Česku narůstá trestná činnost.

Ministr vnitra Vít Rakušan nedávno na mimořádné tiskové konferenci uvedl, že míra kriminality Ukrajinců nijak nevybočuje ve srovnání s celkovou populací České republiky a je na 4 procentech. Z celkového počtu osob, které jsou nyní v Česku je přitom asi 5 procent Ukrajinců, z toho je zhruba 340 až 350 tisíc s dočasnou ochranou, zbytek tu žil už dřív a má trvalý či krátkodobý pobyt.