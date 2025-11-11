Poslanci se rozdělí do výborů, neobsazeny jsou dvě pozice místopředsedů

V návrhu programu je i potvrzení částek, které stát vyplatí politickým stranám na úhradu volebních nákladů.
Poslanci rozhodnou i o zasedacím pořádku podle klubů. Při ustavující schůzi, na níž byl zvolen předsedou dolní komory parlamentu šéf SPD Tomio Okamura a místopředsedy Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták z SPD, seděli v jednacím sálu podle abecedy.
Poslanci zvolili Tomia Okamuru do čela Sněmovny, místopředsedy Nacher a Barták
Dvě pozice místopředsedů zůstávají zatím neobsazené, volba bude pokračovat v pátek. Jedno křeslo má připadnout ODS, druhé STAN.
Za občanské demokraty v prvním kole tajné volby neuspěl Jan Skopeček, STAN chce na pozici místopředsedy Sněmovny svého šéfa Víta Rakušana. Ten je ale stále členem vlády jako ministr vnitra, takže zatím kandidovat nemůže. Kandidáta do tohoto klání nasadili i Piráti, místopředsedkyni Sněmovny v minulém období Olgu Richterovou.
Své předsedy výbory zvolí ve středu a ve čtvrtek. V pátek je budou potvrzovat všichni poslanci.
Zástupci stran vznikající koalice povedou deset sněmovních výborů. ANO má obsadit posty předsedů zahraničního, zdravotnického a zemědělského výboru, dále výboru pro životní prostředí a mandátového a imunitního výboru. SPD má získat vedení hospodářského, petičního a organizačního výboru. V čele organizačního výboru tradičně stojí předseda Sněmovny, tedy tentokrát lídr SPD Tomio Okamura. Motoristům má připadnout předsednictví rozpočtového a ústavně-právního výboru.
První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny
Do čela výborů zamíří Decroix i Černochová
ODS má ve Sněmovně vést výbor pro evropské záležitosti, do jehož čela vyšle současnou ministryni spravedlnosti Evu Decroix. Bezpečnostní výbor povede ministryně obrany Jana Černochová a kontrolní výbor Jakub Janda.
Dokud ale Decroix a Černochová zůstanou členkami vlády, povedou tyto dva výbory dočasně jiní poslanci ODS, které šéf klubu Marek Benda označil za „převozníky“ – místo Decroix povede výbor nový poslanec Petr Sokol a místo Černochové dosavadní předseda výboru Pavel Žáček.
Zástupci hnutí STAN mají vést branný výbor a výbor pro veřejnou správu. Do čela branného výboru hnutí v úterý vybralo Josefa Fleka a do čela výboru pro veřejnou správu Jana Papajanovského.
Po odchodu současného ministra průmyslu a obchodu a prvního místopředsedy hnutí Lukáše Vlčka z vlády by měl právě on v čele výboru nahradit Papajanovského.
Matěj Ondřej Havel je novým šéfem TOP 09, do vedení se vrátil Pospíšil
TOP 09 připadne vedení školského výboru, v jehož čele má být stejně jako v minulém volebním období být Matěj Ondřej Havel, který byl o víkendu zvolen do čela své strany.
Lidovci povedou mediální a sociální výbor, v jehož čele by mohl být končící ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Žádné místo v čele výboru se nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě rozhodla nedat Pirátům, přestože podle volebních výsledků by i oni na pozici nárok měli. Mají totiž s 18 členy větší klub než lidovci, SPD, Motoristé i než TOP 09.
Před schůzí bude jednat nová koalice
Lídři vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se ještě před začátkem jednání Sněmovny sejdou ke koaličnímu jednání. Zabývat by se mohli otázkou státního rozpočtu na příští rok. Předseda ANO Andrej Babiš opakovaně vyzval končící Fialovu vládu v demisi ať ho znovu pošle do Sněmovny. Fiala o tom se svými ministry rozhodne ve středu.
Nová koalice slibuje zachování schodku 286 miliard korun a že v prvním čtení schválí základní čísla rozpočtu, aby se země vyhnula rozpočtovému provizoriu. Babiš tvrdí, že v rozpočtu chybí přes 85 miliard korun na výdajích, dalších 15 miliard korun plánovaných příjmů označil za nereálné.