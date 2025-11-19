Poslanci začnou projednávat návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Rozpočtový výbor dá celé Sněmovně doporučení pro první čtení rozpočtu. Poslanci budou jeho základní čísla rozpočtu - výši příjmů, výdajů a schodku - schvalovat přesně za týden.
Příjmy rozpočtu kose mají meziročně zvýšit o 36,6 miliardy na 2122,7 miliardy korun. Výdaje mají vzrůst o 81,6 miliardy 2408,7 miliardy korun. Návrh počítá s růstem ekonomiky v příštím roce o dvě procenta. Kolem dvou procent by se měla pohybovat i inflace.
Vláda znovu předložila návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun
Politici nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě dali dříve najevo, že chtějí v prvním čtení návrh rozpočtu podpořit a při dalším projednávání předělávat, aby mohl být schválen ještě do Vánoc a Česku se tak na začátku příštího roku vyhnulo rozpočtovému provizoriu.
Místopředsedkyně ANO a pravděpodobná příští ministryně financí Alena Schillerová avizovala, že chce, aby na dotazy odpovídal ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura z ODS.
ANO chce vysvětlení, proč chybějí miliardy
Chce vysvětlit chybějících 37,2 miliardy korun v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a ptát se na chybějících sedm miliard korun na spolufinancování evropských fondů v kapitole ministerstva zemědělství. V rozpočtu ministerstva školství chybí podle ANO pět až sedm miliard.
Jak Stanjura, tak premiér Petr Fiala dříve upozornili, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.