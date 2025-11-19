Poslanci začnou projednávat návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Josef Kopecký
  5:00
Rozpočtový výbor Sněmovny začne dopoledne projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun, který do dolní komory parlamentu poslala končící vláda Petra Fialy. ,
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Rozpočtový výbor dá celé Sněmovně doporučení pro první čtení rozpočtu. Poslanci budou jeho základní čísla rozpočtu - výši příjmů, výdajů a schodku - schvalovat přesně za týden.

Příjmy rozpočtu kose mají meziročně zvýšit o 36,6 miliardy na 2122,7 miliardy korun. Výdaje mají vzrůst o 81,6 miliardy 2408,7 miliardy korun. Návrh počítá s růstem ekonomiky v příštím roce o dvě procenta. Kolem dvou procent by se měla pohybovat i inflace.

Vláda znovu předložila návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Politici nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě dali dříve najevo, že chtějí v prvním čtení návrh rozpočtu podpořit a při dalším projednávání předělávat, aby mohl být schválen ještě do Vánoc a Česku se tak na začátku příštího roku vyhnulo rozpočtovému provizoriu.

Místopředsedkyně ANO a pravděpodobná příští ministryně financí Alena Schillerová avizovala, že chce, aby na dotazy odpovídal ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura z ODS.

ANO chce vysvětlení, proč chybějí miliardy

Chce vysvětlit chybějících 37,2 miliardy korun v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a ptát se na chybějících sedm miliard korun na spolufinancování evropských fondů v kapitole ministerstva zemědělství. V rozpočtu ministerstva školství chybí podle ANO pět až sedm miliard.

Jak Stanjura, tak premiér Petr Fiala dříve upozornili, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...

Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů....

Film Toy Story změnil svět. Animované hračky poprvé přinesly humor i dospělým

Z filmu Toy Story 3: Příběh hraček

Dějiny animovaného filmu se dají rozdělit na dvě éry - před snímkem Toy Story: Příběh hraček a po něm. Tento první kompletně na počítači vytvořený celovečerní „animák“ měl premiéru 19. listopadu 1995...

19. listopadu 2025

Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

19. listopadu 2025

Co dělat s věcmi po babičce? Můžete je darovat nebo uložit do skladových boxů

Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá...

Člověk se nerad vzdává vzpomínek na své blízké, jenže městské byty nejsou nafukovací. Přitom se nabízí spousta možností, jak památky uchovat pro budoucí generace, případně jim vdechnout nový život....

19. listopadu 2025

Sněmovna reprezentantů i Senát schválily zákon, aby se zveřejnily Epsteinovy spisy

Americký finančník Jeffrey Epstein

Drtivou většinou v úterý Sněmovna reprezentantů Spojených států podpořila návrh zákona, který by přinutil americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnit spisy k případu odsouzeného a zesnulého...

18. listopadu 2025  21:28,  aktualizováno  19. 11.

Německá nádraží jako zóny strachu. Přitahují zločin, počet policistů nestačí

Prevence. Policisté kontrolují doklady na mnichovském nádraží.

Nádraží v braniborském Fürstenwalde neoplývá tradiční německou čistotou. Posprejované zdi nasávají pach cigaretového kouře a zatuchlého piva. Na karimatkách pospávají bezdomovci. Podle starousedlíků...

19. listopadu 2025

Ocenění technologických firem stoupá do výšin. Investoři řeší, zda růst vydrží

ilustrační snímek

Akcie technologických firem, jako je Nvidia, Meta či Alphabet, rostou jako by snad ani neměly strop. Těží z boomu kolem umělé inteligence (AI), od níž mají investoři – a nejen oni – vysoká očekávání.

19. listopadu 2025

Přišli o „papíry“, ale zpět je nechtějí. České silnice jsou plné řidičů bez řidičáků

ilustrační snímek

V Česku existuje početná skupina lidí, kteří přišli o řidičské oprávnění a nechtějí je zpátky. Podle zjištění redakce iDNES.cz je celkem 37 768 vybodovaných řidičů, jen letos jich následkem bodů...

19. listopadu 2025

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

19. listopadu 2025

Izrael zasáhl uprchlický tábor na jihu Libanonu. Cílem byl Hamás, uvedla armáda

Libanonští vojáci střeží vstup do uprchlického tábora Ain al-Hilweh po útoku...

Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu Libanonu zabil jedenáct lidí. Podle tiskových agentur to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda tvrdí, že terčem byli příslušníci...

18. listopadu 2025  22:28

Ticho, ty prasátko, řekl Trump neodbytné novinářce na otázky o Epsteinovi

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...

Na otázky ohledně nedávno zveřejněných e-mailů Jeffreyho Epsteina odpovídal Trump při pátečním letu v Air Force One. Po svém stručném vyjádření lehce vulgárně odbyl novinářku, která žádala o doplnění.

18. listopadu 2025  22:18

