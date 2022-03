Kvůli válce půjde 1,8 miliardy navíc vnitru a na uprchlíky, miliarda armádě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Vzhledem k tomu, že minulý čtvrtek rozpoutal Vladimír Putin válku na Ukrajině, vláda připravila v zásadě tři pozměňující návrhy, které reagují na válečnou situaci na Ukrajině,“ řekl ve Sněmovně ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

„Budeme navrhovat navýšení rozpočtu ministerstva vnitra o 1,5 miliardy na zajištění programu pomoci občanům Ukrajiny, navýšení o 300 milionů korun na humanitární pomoc, z toho 150 milionů korun pro ministerstvo vnitra a 150 milionů korun pro ministerstvo zahraničních věcí, a navýšení rozpočtové kapitoly ministerstva obrany o 1 miliardu, která má být určena na nákup ručních palných zbraní,“ uvedl ministr Stanjura.

ANO přesuny navržené vládou podpoří. Krok správným směrem, řekla Schillerová

„Je to krok správným směrem, my to podpoříme,“ řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová k návrhu vlády Petra Fialy na posílení rozpočtu ministerstva obrany o miliardu. Nebude to ale podle ní nebude stačit.

ANO podle Schillerové podpoří i návrh vlády na přesun 1,8 miliardy korun pro vnitro a na humanitární pomoc.

Poslanci mohou navrhovat přesun peněz v rozpočtu, ale měnit výši schodku a další základní parametry rozpočtu už nemohou. Protože Česko nemá státe schválený rozpočet, hospodaří zatím v rozpočtovém provizoriu.

Minulá vláda šéfa ANO Andreje Babiše navrhovala pro letošek státní rozpočet se schodkem 376,6 miliardy korun. Současný kabinet Petra Fialy z ODS návrh deficitu snížil na 280 miliard korun. Definitivně by měli poslanci rozpočet schvalovat příští týden ve čtvrtek.