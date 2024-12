Poslanci kývli na rozpočet se schodkem 241 miliard. Zvýší se třeba platy v justici

Převážnou část schodku pokryje zvýšení státního dluhu o 248 miliard korun. Opozice rozpočet kritizovala.

Pro schválení rozpočtu hlasovalo 98 poslanců z řad vládní koalice, ke kterým se přidal i nezařazený poslanec Ivo Vondrák, který se rozešel s hnutím ANO, za které byl zvolen. Poslanci Pirátů hlasovali proti.

Při hlasování o změnách v rozpočtu poslanci přesunuli asi tři miliardy korun. Přidali přes půl miliardy korun na platy zaměstnanců v justici. Vyčlenili také 700 milionů korun na vodohospodářskou infrastrukturu. V rozpočtu ministerstva vnitra dodali na platy v policii a hasičském sboru přes miliardu.

Sněmovna odmítla přesuny peněz v rozpočtu navrhované opozičními ANO, SPD a Piráty s výjimkou návrhu poslance Patrika Nachera, kterému se podařilo prosadit přesun 15 milionů korun nevládním organizacím na podporu ochrany spotřebitele. Ostatní opoziční návrhy neuspěly.

Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá.

Prezident se chce podle svého dřívějšího vyjádření ještě sejít s premiérem a ministrem financí a jednat s nimi o rozpočtu. Jeho ekonomičtí poradci mají k některým položkám rozpočtu výhrady.

Vláda za hlavní prioritu rozpočtu označila konsolidaci veřejných rozpočtů, posílení investic nebo odstranění následků nedávných povodní. Za další prioritu považuje i udržení sociálního smíru.

Premiér Petr Fiala označil rozpočet už v prvním čtení za víc než rozumný kompromis, opozice naopak rozpočet kritizovala. Rozpočet počítá s růstem ekonomiky o 2,7 procenta, růstem spotřeby domácností o 3,9 procenta a poklesem průměrné míry inflace na 2,3 procenta.

Rozpočet je nevěrohodný a vylhaný, tvrdil Okamura

„Rozpočet je nevěrohodný a zčásti dokonce vylhaný. Žádný slušný a soudný člověk by ho takto neschválil,“ kritizoval předseda SPD Tomio Okamura návrh. „Chcete za sebou nechat spálenou zem,“ řekl Okamura. Podle předsedy SPD vláda utrácí peníze nehospodárně a utrácí je jinde, než je potřebují čeští občané.

„Není divu, že tato vláda zvýšila daně a dokonce zavedla nové, včetně kontroverzní tzv. windfall tax (daň z neočekávaných zisků),“ vytýkala návrhu rozpočtu Okamurův spolustraník Radim Fiala.

„Vláda Petra Fialy přes všechny tyto příjmy vyrobila astronomické zadlužení,“ doplnil v rozpravě. „I nezávislí ekonomové tvrdí, že tento návrh státního rozpočtu je nereálný. Skutečný schodek tak může překročit i 300 milionů korun,“ varoval Fiala.

„Návrh rozpočtu není plán, ale zbožné přání,“ řekl Jan Hrnčíř z SPD. „Není proto překvapením, že za SPD jsme se rozhodli tento návrh nepodpořit,“ uzavřel Hrnčíř.

Po poslancích z řad SPD vystoupil Patrik Nacher z hnutí ANO. Na začátku jeho vystoupení byl ve Sněmovně přítomen z vlády jen ministr kultury Martin Baxa. I ten ale na chvíli odešel. Na pár minut se tak muselo jednání přerušit.

„Ve fotbalové terminologii bych nejlepšímu střelci české politiky panu premiérovi vzkázal, že je to debakl a blamáž,“ vytkl Nacher předsedovi vlády.

Jeho kolega z hnutí Kamal Farhan pojmenoval návrh rozpočtu improvizací. Kritizoval především zanedbání zdravotnického sektoru. „Největším odkazem ministra Válka a této vlády bude destrukce zdravotních pojišťoven,“ řekl.

Je to dobrý rozpočet, má jasno Stanjura

Ministr financí Zbyněk Stanjura na přednesenou kritiku reagoval, že si za rozpočtem stojí a že podle něj odpovídá realitě.

„Když se podíváte na minulé roky, uslyšíte podobná varování, ale nakonec to skončí pozitivně pro vládu,“ má jasno Stanjura. „Na závěr vás chci za vládu České republiky požádat, abyste podpořili státní rozpočet pro rok 2025. Je to dobrý rozpočet,“ uzavřel svou řeč ministr financí.

„Navzdory rekordnímu zvýšení daní, navzdory dani z neočekávaných zisků, nedokázala vlády Petra Fialy snižovat deficit ani o třicet miliard korun ročně,“ vytkla vládě šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Podotkla, že Petr Fiala sliboval na začátku mandátu sliboval, že se bude jednat o každoroční snížení deficitu až o 100 miliard korun ročně. „Slova premiéra nemají vůbec žádnou váhu,“ vytýkala rozpočtu.

Kritizovala vládu za pokles reálných mezd jak státních zaměstnanců, tak lidí v soukromém sektoru. „Podle posledních údajů jsou reálné mzdy Čechů na úrovni z roku 2017,“ líčila Schillerová.

„Rodiny s dětmi jsou hlavními poraženými rozpočtového balíčku,“ tvrdila Schillerová a vyjmenovávala při tom, jak Fialova vláda zvýšila daně na pleny a zrušila školkovné.

Propad reálných mezd Čechů pak kritizoval i Tomio Okamura. Vztáhl to především k vysokým cenám nemovitostí. „Rostou ceny nájemného bydlení. V Belgii a Dánsku stačí na pořízení bytu průměrně šest až sedm ročních platů. V Česku je to 13,“ varoval Okamura. Právě nedostupné bydlení je podle předsedy SPD hlavní důvod toho, že v České republice klesá porodnost. Vláda by se tak měla podle Okamury mimo jiné na družstevní bydlení.

Špatnou dostupnost bydlení kritizoval také šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. Podíl českých domácností pobírající příspěvek na bydlení roste. „Je to do jisté míry dáno větší osvětou, ale bohužel také špatnou ekonomickou situací těch domácností. Stát se nesmí jen ohlížet na to, co dělají developeři,“ varoval.

„Likvidujete dohody a přesouváte brigádníky do šedé zóny. Mnohé z nich tato vláda ohrozila na trhu práce,“ vyjádřila se Schillerová k návrhu zákona o zákoníku práce, který vláda na poslední chvíli stáhla. Podle Schillerové navíc není návrh státního rozpočtu ani pravdivý a úplný.

„Příjmy z emisních povolenek jsou nadhodnocené,“ uvedla příklad údajného Stanjurova triku, jak opticky navýšit příjmovou stránku rozpočtu. Jeho neprůhlednost pak podle Schillerové není v souladu s českými zákony, ani s evropskými směrnicemi. „Strategií této vlády je posouvat některé potřebné výdaje, aby si vylepšila bilanci státního rozpočtu. Myslím si, že je to velmi nežádoucí,“ přidal se ke kritice optických změn bilance rozpočtu Jakub Michálek.

Hodili jste přes palubu důchodce, firmy i živnostníky, vyčítala vládě Schillerová

„Hodili jste přes palubu důchodce, firmy i živnostníky. Hodili jste přes palubu všechny své sliby. Neměli byste ale hodit přes palubu zákony této země,“ zakončila Schillerová svou řeč.

„Poražení jsou jako obvykle rodiny s dětmi nebo důchodci. Vítězi jsou banky a energetičtí giganti,“ řekla po jednání poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. Současně uvedla, že návrh státního rozpočtu je v rozporu s českými zákony. „Stanjura popřel základní požadavky veřejného rozpočtování,“ dodala exministryně financí.

Rozpočet podle Piráta Jakuba Michálka neřeší problémy rodin. Kritizoval stav české ekonomiky i zpětně, nejen do budoucna. Zmínil například zrušení superhrubé mzdy v předchozím volebním období.

„Pokud máme skutečně mít německé mzdy, musíme se zaměřit na produktivitu práce,“ apeloval Michálek ve Sněmovně. Klíč vidí v náboru více kvalifikovaných pracovníků a zároveň ve snižování jejich počtu.