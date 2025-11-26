Poslanci projednají rozpočet. Nová koalice ho vrátí, nelze ho předělat, tvrdí

Tvrdí, že v rozpočtu chybí 95,9 miliard korun. „Rozpočet má být úplný, pravdivý a reálný,“ prohlásila Schillerová.
„Letadlo Stanjura narazilo,“ tvrdí šéf ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš v narážce na ministra financí končící vlády Zbyňka Stanjuru z ODS.
|
ANO, SPD a Motoristé chtějí jiný rozpočet. Skutečný deficit je 381 miliard, míní
Stanjura naopak novou koalici ANO, SPD a Motoristů přirovnal k tygrovi v masně. „Celé divadlo budoucí vládní koalice kolem návrhu rozpočtu má jednoduchý překlad: Bude vyšší deficit, začínáme rozhazovat,“ reagoval na počínání nové koalice, která v rozpočtovém výboru prosadila doporučení vrátit rozpočet vládě k přepracování.
„Desítky miliard korun, ty tam samozřejmě chybí, ale ne v našem rozpočtu. Ty chybí na nesmyslné sliby hnutí ANO,“ řekl premiér Petr Fiala. Jeho vláda už návrh rozpočtu předělávat nebude. „Přece naše vláda nebude připravovat pro budoucí vládu rozpočet podle jejích pokynů. Ať si ho nachystají sami,“ uvedl Fiala na sociální síti X.
|
Ať si ho nachystají sami, odmítá Fiala, aby jeho vláda předělávala rozpočet
Fakticky znamená, že Česko bude na začátku příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu, než budoucí vláda připraví a prosadí nový návrh rozpočtu. V takovém případě jsou měsíční výdaje státu omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů letošního roku.
Podle rozpočtového provizoria stát hospodařil naposledy začátkem roku 2022, kdy bylo také po volbách do Sněmovny a tehdy nastupující Fialova vláda předložila svůj návrh rozpočtu.