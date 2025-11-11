„Potřebujeme, aby ho sem vláda předložila,“ řekl také nový předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura.
I předseda ANO Andrej Babiš už předtím opakovaně vyzval Fialův kabinet v demisi, ať návrh rozpočtu pošle do Sněmovny. Premiér o tom spolu se svými ministry rozhodne ve středu.
Nemůžeme pracovat, útočí Babiš na Fialu. Vaše neschopnost, reaguje premiér
V návrhu státního rozpočtu na příští rok, který připravila dosluhující vláda, chybí podle Babiše kromě jiných výdajů za desítky miliard také zhruba sedm miliard korun v kapitole školství. Mluvil o tom ve svém ranním videu.
Jsou to podle něj například peníze na nové učitele i na vychovatele, asistenty, psychology, speciální a sociální pedagogy na základních a středních školách nebo na slíbenou výstavbu nových škol.
Havlíček po jednání nové koalice ANO, Motoristů a SPD dodal, že v rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy korun.
„Je tam zcela zjevný nesoulad, a troufám si tvrdit podvod, v rámci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, kde vědomě pan ministr Ženíšek lže, protože tvrdil, že navýšil výdaje na výzkum, vývoj, inovace. Ale skryli tam lživou položku ve výši dvou miliard korun na ministerstvo dopravy,“ pustil se Havlíček do ministra Marka Ženíšek z TOP 09.
Babiš už dříve řekl, že v rozpočtu chybí přes 85 miliard korun na výdajích, dalších 15 miliard korun plánovaných příjmů označil za nereálné.
Výbory se teprve ustavují, kvůli nám žádné zdržení vzniknout nemohlo, říká Fiala
Končící premiér Fiala šéfovi ANO oponuje. Ustavení vlády podle něj prodlužuje neschopnost Babiše vyřešit střet zájmů.
„Výroky politiků ANO k rozpočtu to mají pouze zakrýt. Vzhledem k tomu, že sněmovní výbory se ustanovují až tento týden, žádné námi způsobené zpoždění v projednávání rozpočtu vzniknout nemohlo,“ ohradil se na sociální síti X předseda vlády a ODS.
Nová koalice slibuje zachování schodku 286 miliard korun a že v prvním čtení schválí základní čísla rozpočtu, aby se země vyhnula rozpočtovému provizoriu.
Končící vláda navrhla státní rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.
Fiala požaduje garanci, že dodatečných 49 miliard bude skutečně směřovat na Dukovany a obranu. „Když nám toto veřejně slíbí, tak se pojďme bavit o tom, že ten rozpočet můžeme posunout,“ uvedl naposledy o víkendu na sněmu TOP 09 předseda vlády.
Poslanci se rozdělí do výborů. Nacher bude první místopředseda Sněmovny, rozhodl Okamura
V návrhu programu je schůze Sněmovny je kromě ustavení výborů i potvrzení částek, které stát vyplatí politickým stranám na úhradu volebních nákladů.
Poslanci rozhodnou i o novém zasedacím pořádku podle klubů. Při ustavující schůzi, na níž byl zvolen předsedou dolní komory parlamentu šéf SPD Tomio Okamura a místopředsedy Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták z Motoristů sobě, seděli v jednacím sálu podle abecedy.
Okamura už také v úterý potvrdil, že Nacher bude prvním místopředsedou Sněmovny.
Poslanci zvolili Tomia Okamuru do čela Sněmovny, místopředsedy Nacher a Barták
Dvě pozice místopředsedů zůstávají zatím neobsazené, volba bude pokračovat v pátek. Jedno křeslo má připadnout ODS, druhé STAN.
Za občanské demokraty v prvním kole tajné volby neuspěl Jan Skopeček, STAN chce na pozici místopředsedy Sněmovny svého šéfa Víta Rakušana. Ten je ale stále členem vlády jako ministr vnitra, takže zatím kandidovat nemůže. Kandidáta do tohoto klání nasadili i Piráti, místopředsedkyni Sněmovny v minulém období Olgu Richterovou.
Své předsedy výbory zvolí ve středu a ve čtvrtek. V pátek je budou potvrzovat všichni poslanci.
Zástupci stran vznikající koalice povedou deset sněmovních výborů. ANO má obsadit posty předsedů zahraničního, zdravotnického a zemědělského výboru, dále výboru pro životní prostředí a mandátového a imunitního výboru. SPD má získat vedení hospodářského, petičního a organizačního výboru. V čele organizačního výboru tradičně stojí předseda Sněmovny, tedy tentokrát lídr SPD Tomio Okamura. Motoristům má připadnout předsednictví rozpočtového a ústavně-právního výboru.
První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny
Do čela výborů zamíří Decroix i Černochová
ODS má ve Sněmovně vést výbor pro evropské záležitosti, do jehož čela vyšle současnou ministryni spravedlnosti Evu Decroix. Bezpečnostní výbor povede ministryně obrany Jana Černochová a kontrolní výbor Jakub Janda.
Dokud ale Decroix a Černochová zůstanou členkami vlády, povedou tyto dva výbory dočasně jiní poslanci ODS, které šéf klubu Marek Benda označil za „převozníky“ – místo Decroix povede výbor nový poslanec Petr Sokol a místo Černochové dosavadní předseda výboru Pavel Žáček.
Zástupci hnutí STAN mají vést branný výbor a výbor pro veřejnou správu. Do čela branného výboru hnutí v úterý vybralo Josefa Fleka a do čela výboru pro veřejnou správu Jana Papajanovského.
Po odchodu současného ministra průmyslu a obchodu a prvního místopředsedy hnutí Lukáše Vlčka z vlády by měl právě on v čele výboru nahradit Papajanovského.
Matěj Ondřej Havel je novým šéfem TOP 09, do vedení se vrátil Pospíšil
TOP 09 připadne vedení školského výboru, v jehož čele má být stejně jako v minulém volebním období Matěj Ondřej Havel, kterého o víkendu zvolili do čela své strany.
Lidovci povedou mediální a sociální výbor, v jehož čele by mohl stanout končící ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Žádné místo v čele výboru se nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě rozhodla nedat Pirátům, přestože podle volebních výsledků by i oni na pozici nárok měli. S 18 členy mají větší klub než lidovci, SPD, Motoristé i než TOP 09.