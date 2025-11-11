Nová koalice jednala o rozpočtu. Havlíček obvinil končící vládu z podvodu

Josef Kopecký
Přímý přenos   6:10aktualizováno  11:59
Poslanci se podruhé po volbách sejdou na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů. Před schůzí se konají tiskové konference klubů. Jednala i nová koalice ANO, SPD a Motoristů o rozpočtu na příští rok. První místopředseda ANO Karel Havlíček znovu vyzval končící vládu Petra Fialy, ať předloží návrh rozpočtu na příští rok i rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Potřebujeme, aby ho sem vláda předložila,“ řekl také nový předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura.

I předseda ANO Andrej Babiš už předtím opakovaně vyzval Fialův kabinet v demisi, ať návrh rozpočtu pošle do Sněmovny. Premiér o tom spolu se svými ministry rozhodne ve středu.

Nemůžeme pracovat, útočí Babiš na Fialu. Vaše neschopnost, reaguje premiér

V návrhu státního rozpočtu na příští rok, který připravila dosluhující vláda, chybí podle Babiše kromě jiných výdajů za desítky miliard také zhruba sedm miliard korun v kapitole školství. Mluvil o tom ve svém ranním videu.

Jsou to podle něj například peníze na nové učitele i na vychovatele, asistenty, psychology, speciální a sociální pedagogy na základních a středních školách nebo na slíbenou výstavbu nových škol.

Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním rozpočtu na příští rok. Na fotografii Karel Havlíček (ANO). (11. listopadu 2025)
Tomio Okamura (SPD) dorazil na koaliční schůzku představitelů stran ANO, SPD a Motoristů. (11. listopadu 2025).
Radim Fiala (SPD) dorazil na koaliční jednání zástupců stran ANO, SPD a Motoristů o státním rozpočtu. (11. listopadu 2025)
Karel Havlíček (ANO) odpovídá novinářům před dalším kolem koaličního vyjednávání mezi zástupci stran ANO, SPD a Motoristů o státním rozpočtu. (11. listopadu 2025)
19 fotografií

Havlíček po jednání nové koalice ANO, Motoristů a SPD dodal, že v rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy korun.

„Je tam zcela zjevný nesoulad, a troufám si tvrdit podvod, v rámci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, kde vědomě pan ministr Ženíšek lže, protože tvrdil, že navýšil výdaje na výzkum, vývoj, inovace. Ale skryli tam lživou položku ve výši dvou miliard korun na ministerstvo dopravy,“ pustil se Havlíček do ministra Marka Ženíšek z TOP 09.

Babiš už dříve řekl, že v rozpočtu chybí přes 85 miliard korun na výdajích, dalších 15 miliard korun plánovaných příjmů označil za nereálné.

Výbory se teprve ustavují, kvůli nám žádné zdržení vzniknout nemohlo, říká Fiala

Končící premiér Fiala šéfovi ANO oponuje. Ustavení vlády podle něj prodlužuje neschopnost Babiše vyřešit střet zájmů.

„Výroky politiků ANO k rozpočtu to mají pouze zakrýt. Vzhledem k tomu, že sněmovní výbory se ustanovují až tento týden, žádné námi způsobené zpoždění v projednávání rozpočtu vzniknout nemohlo,“ ohradil se na sociální síti X předseda vlády a ODS.

Nová koalice slibuje zachování schodku 286 miliard korun a že v prvním čtení schválí základní čísla rozpočtu, aby se země vyhnula rozpočtovému provizoriu.

Končící vláda navrhla státní rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.

Fiala požaduje garanci, že dodatečných 49 miliard bude skutečně směřovat na Dukovany a obranu. „Když nám toto veřejně slíbí, tak se pojďme bavit o tom, že ten rozpočet můžeme posunout,“ uvedl naposledy o víkendu na sněmu TOP 09 předseda vlády.

Poslanci se rozdělí do výborů. Nacher bude první místopředseda Sněmovny, rozhodl Okamura

V návrhu programu je schůze Sněmovny je kromě ustavení výborů i potvrzení částek, které stát vyplatí politickým stranám na úhradu volebních nákladů.

Poslanci rozhodnou i o novém zasedacím pořádku podle klubů. Při ustavující schůzi, na níž byl zvolen předsedou dolní komory parlamentu šéf SPD Tomio Okamura a místopředsedy Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták z Motoristů sobě, seděli v jednacím sálu podle abecedy.

Okamura už také v úterý potvrdil, že Nacher bude prvním místopředsedou Sněmovny.

Poslanci zvolili Tomia Okamuru do čela Sněmovny, místopředsedy Nacher a Barták

Dvě pozice místopředsedů zůstávají zatím neobsazené, volba bude pokračovat v pátek. Jedno křeslo má připadnout ODS, druhé STAN.

Za občanské demokraty v prvním kole tajné volby neuspěl Jan Skopeček, STAN chce na pozici místopředsedy Sněmovny svého šéfa Víta Rakušana. Ten je ale stále členem vlády jako ministr vnitra, takže zatím kandidovat nemůže. Kandidáta do tohoto klání nasadili i Piráti, místopředsedkyni Sněmovny v minulém období Olgu Richterovou.

Své předsedy výbory zvolí ve středu a ve čtvrtek. V pátek je budou potvrzovat všichni poslanci.

Zástupci stran vznikající koalice povedou deset sněmovních výborů. ANO má obsadit posty předsedů zahraničního, zdravotnického a zemědělského výboru, dále výboru pro životní prostředí a mandátového a imunitního výboru. SPD má získat vedení hospodářského, petičního a organizačního výboru. V čele organizačního výboru tradičně stojí předseda Sněmovny, tedy tentokrát lídr SPD Tomio Okamura. Motoristům má připadnout předsednictví rozpočtového a ústavně-právního výboru.

První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny

Do čela výborů zamíří Decroix i Černochová

ODS má ve Sněmovně vést výbor pro evropské záležitosti, do jehož čela vyšle současnou ministryni spravedlnosti Evu Decroix. Bezpečnostní výbor povede ministryně obrany Jana Černochová a kontrolní výbor Jakub Janda.

Dokud ale Decroix a Černochová zůstanou členkami vlády, povedou tyto dva výbory dočasně jiní poslanci ODS, které šéf klubu Marek Benda označil za „převozníky“ – místo Decroix povede výbor nový poslanec Petr Sokol a místo Černochové dosavadní předseda výboru Pavel Žáček.

Zástupci hnutí STAN mají vést branný výbor a výbor pro veřejnou správu. Do čela branného výboru hnutí v úterý vybralo Josefa Fleka a do čela výboru pro veřejnou správu Jana Papajanovského.

Po odchodu současného ministra průmyslu a obchodu a prvního místopředsedy hnutí Lukáše Vlčka z vlády by měl právě on v čele výboru nahradit Papajanovského.

Matěj Ondřej Havel je novým šéfem TOP 09, do vedení se vrátil Pospíšil

TOP 09 připadne vedení školského výboru, v jehož čele má být stejně jako v minulém volebním období Matěj Ondřej Havel, kterého o víkendu zvolili do čela své strany.

Lidovci povedou mediální a sociální výbor, v jehož čele by mohl stanout končící ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Žádné místo v čele výboru se nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě rozhodla nedat Pirátům, přestože podle volebních výsledků by i oni na pozici nárok měli. S 18 členy mají větší klub než lidovci, SPD, Motoristé i než TOP 09.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (94 příspěvků)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Policie zasahuje v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie, uvedl mluvčí Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat mají také v budově ŘSD...

11. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  12:16

Ceny elektřiny budou příští rok dál klesat, kvůli nim bude nižší i zisk ČEZ

Centrála společnosti ČEZ

Ceny elektřiny na energetickém trhu budou v příštím roce dál klesat. „Dolů je tlačí především klesající ceny plynu a rovněž nižší ceny emisních povolenek,“ uvedl člen představenstva a finanční...

11. listopadu 2025  12:10

Novinářský výbor odsuzuje výhrůžky člena ODS redaktorovi. Žádá reakci vedení strany

Novinář Vojtěch Berger (29. ledna 2017)

International Press Institute Česká republika (CZ IPI) odsuzuje útoky a výhrůžky člena jihočeské ODS Tomáše Homoly směrem k novináři serveru Hlídací pes Vojtěchu Bergerovi a k bývalému zpravodaji...

11. listopadu 2025

Nová koalice jednala o rozpočtu. Havlíček obvinil končící vládu z podvodu

Přímý přenos
Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním...

Poslanci se podruhé po volbách sejdou na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů. Před schůzí se konají tiskové konference klubů. Jednala i nová koalice ANO, SPD a Motoristů o rozpočtu na příští rok....

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  11:59

Na D1 v Brně havaroval kamion, kolona před křížením s D2 měla několik kilometrů

ilustrační snímek

Dálnici D1 ochromila v úterý dopoledne nehoda kamionu na 196. kilometru ve směru na Ostravu. Stala se těsně před křížením s D2 v Brně, důsledkem byla několikakilometrová kolona. Krátce po nehodě byl...

11. listopadu 2025  10:36,  aktualizováno  11:51

Pět set lidí ve frontě. Ve Varech vzali novou prodejnu Applu útokem

Před novou prodejnou iWant Apple Premium Partner v nákupním centru Varyáda se...

V karlovarském nákupním centru Varyáda bylo o víkendu živěji než obvykle. Společnost iStyle specializující se na produkty Apple zde otevřela svou třináctou prodejnu v České republice a sedmou v rámci...

11. listopadu 2025  11:50

Vyloučení přísedícího a přezdívka Slepičák. V Dozimetru vypovídá klíčový svědek

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín pokračuje ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. Během úterního jednání soudce Jakub Kriebel přehrává...

11. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  11:47

Za nejlepšího prezidenta po roce 1989 lidé považují Havla. Pavel předstihl Klause

Madeleine Albright s Václavem Havlem v roce 1997

Za nejlepšího prezidenta po roce 1989 Češi označili posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Současnou hlavu státu Petra Pavla hodnotí pozitivně zejména díky jeho...

11. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  11:45

Komora potrestala Rajchla za práci advokáta. Za urážky političek platit nemusí

Svolavatel demonstrace Jindřich Rajchl (16. září 2023)

Advokát, poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl nemusí platit pokutu za internetový výrok o političkách, kterou mu původně uložila Česká advokátní komora (ČAK), jejímž je členem....

11. listopadu 2025  11:38

Zažalujeme vás o miliardu dolarů, hrozí BBC Trumpovi právníci

Sídlo BBC v Londýně.

Britská veřejnoprávní stanice BBC má prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi odpovědět do pátku, jinak jí kvůli jeho sestříhanému projevu hrozí žaloba o více než miliardu dolarů (přes 21...

11. listopadu 2025  11:38

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

V podezřelé dodávce hlídka vyhmátla hledaného převaděče, vůz měl přebroušené VIN

Policie zadržela muže, na kterého byl vydán evropský zatykač. VIN na vozidle...

Běžná silniční kontrola ve Svitavách skončila zadržením cizince, na kterého je vydaný evropský zatykač kvůli převaděčství. Policisté navíc zjistili, že dodávka, ve které cestoval spolu se svým...

11. listopadu 2025  11:37

V Bruselu začali budovat zpravodajskou službu pod vedením von der Leyenové

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Evropská komise začala pod vedením předsedkyně Ursuly von der Leyenové zřizovat nový zpravodajský orgán ve snaze zlepšit využívání informací shromažďovaných národními špionážními agenturami. Úřad,...

11. listopadu 2025  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.