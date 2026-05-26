Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslanci rozhodnou o snížení sociálních odvodů OSVČ, které vrátil Senát

Josef Kopecký
  6:00
Poslanecká sněmovna bude znovu rozhodovat o snížení sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných, jak se na tom dohodla vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Poslanci to už jednou schválili, ale návrh jim vrátil Senát, a tak musí hlasovat znovu. Je prakticky jisté, že návrh projde, a bude chybět už jen podpis prezidenta Petra Pavla.

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vyměřovací základ klesne z letošních 40 procent průměrné mzdy na loňských 35 procent. Minimální záloha, která nyní činí 5 720 korun, se tak OSVČ sníží na 5 005 korun.

OSVČ tak mají letos na sociálních odvodech ušetřit nejméně 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun ročně. Protože od ledna platí více, má se jim přeplatek započítávat jako záloha na další měsíc, nebo budou mít možnost požádat o vrácení peněz.

Schůze Sněmovny začne dvě hodiny po poledni a dá se na úvod čekat opět několikahodinová debata o tom, čím by se také poslanci měli zabývat.

Senát návrh vrátil, protože bude znamenat nižší důchody OSVČ

Snížení sociálních odvodů živnostníků Senát. Podle kritiků ale snížení bude znamenat, že živnostníci budou do budoucna pobírat o 1500 korun měsíčně nižší penzi od státu. Navíc by mohlo znamenat výpadek příjmů státu na důchody až 3,5 miliardy korun ročně.

„Jsme proti tomu, aby Alena Schillerová jako ministryně financí snižovala budoucí důchody živnostníkům. Snížení odvodů znamená podle propočtů pokles důchodu zhruba o 1 650 korun měsíčně,“ upozornil při předchozím projednávání návrhu ve Sněmovně lidovec Benjamin Činčila.

„Šli jsme s tím návrhem do voleb, slíbili jsme to živnostníkům,“ řekla naopak ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Návrh, který se týká snížení sociálních odvodů OSVČ, byl vůbec první, na němž se politici ANO, SPD a Motoristů shodli při vytváření koalice a sestavování vlády Andreje Babiše po volbách do Sněmovny.

Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Senátoři chtějí upravit způsob, jakým budou muset výrobci informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Využít budou muset elektronického formuláře na webu ústavu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Poslanci rozhodnou o snížení sociálních odvodů OSVČ, které vrátil Senát

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Poslanecká sněmovna bude znovu rozhodovat o snížení sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných, jak se na tom dohodla vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Poslanci to už jednou...

26. května 2026

Už dost! Obce kolem Brna rychle bobtnají, novým obyvatelům se snaží bránit

Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.

Řada vesnic a měst v okolí Brna se v dalších letech musí připravit na velký nárůst počtu obyvatel, které láká blízkost krajské metropole. Radnice proto chtějí stavbu bytů omezit, obávají se hlavně...

26. května 2026  5:43

Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Íránu. Tvrdí, že v sebeobraně

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Americká armáda podle velitelství CENTCOM provedla v jižním Íránu útoky na cíle včetně lodí údajně pokoušejících se klást miny a odpalovacích ramp, které označila za sebeobranu, přičemž při...

26. května 2026  1:41,  aktualizováno  3:52

Pro bezpečnější provoz. Nová pravidla mají ukončit nonstop jízdy dodávek po Evropě

Premium
Ubude podobných nehod? Policie řeší opakovaně havárie zaviněné řidiči dodávek,...

Pro řidiče dodávek v mezinárodní dopravě končí éra absolutní volnosti. Nově budou od 1. července podléhat stejně striktnímu dohledu jako kamiony. Dodržovat budou muset povinné přestávky v jízdě a...

26. května 2026

Brusel neuspokojila odpověď úřadů k Babišovu střetu zájmů, dotace neproplatí

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkajících se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Požaduje odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc. Vyplývá to z...

25. května 2026  19:37,  aktualizováno  21:51

Při odbočování na cyklostezku se střetl s autem. Cyklista je v kritickém stavu

Srážku s osobním automobilem u Horního Bezděkova nepřežil cyklista. Řidič...

Těžká zranění utrpěl v pondělí odpoledne na Opavsku čtyřiapadesátiletý cyklista. Do nemocnice jej v kritickém stavu přepravil vrtulník, řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Policie...

25. května 2026  21:49

Poplatek pro turisty se Benátčanům líbí. Volili za starostu politika, který ho i zvýší

Tradiční karneval v Benátkách v roce 2025

Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle částečných výsledků komunálních voleb zvítězil kandidát na starostu Simone Venturini, který chce systém...

25. května 2026  18:30,  aktualizováno  21:21

Íránský režim povoluje šrouby: po třech měsících obnovuje internetové spojení

Íránský prezident Masúd Pezeškján

Íránský prezident Masúd Pezeškján podle státních médií nařídil obnovu internetového připojení v zemi. Uvedla to v pondělí agentura Reuters, podle které média citují mluvčího ministerstva komunikací....

25. května 2026  21:14

Kam chystá Moskva svá komanda? Putinův podpis stvrzuje pomoc Rusům v zahraničí

Ruský prezident Vladimir Putin v Moskvě (25. května 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí podepsal zákon, který mu poskytuje pravomoc nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných či trestně stíhaných v zahraničí na základě rozhodnutí...

25. května 2026  21:06

Babiš chce do Vánoc zrušit poplatky ČT. Klempířův návrh projedná vláda v červnu

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Premiér Andrej Babiš stále věří, že se ještě do Vánoc vládní koalici podaří kompletně zrušit měsíční poplatky České televizi a Českému rozhlasu, jak s tím počítá návrh ministra kultury Oto Klempíře....

25. května 2026  6:26,  aktualizováno  20:44

Opusťte Kyjev, vyzvalo Rusko cizince. Spouští další údery, nazývá je odvetou

Sledujeme online
Dobrovolníci Červeného kříže pomáhají zraněné ženě po ruském útoku na obytnou...

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová v pondělí uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu za ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne....

25. května 2026  13:40,  aktualizováno  20:08

Kinžaly padají do polí. Ukrajinci našli recept na obávané ruské rakety

Premium
Ukrajina nasadila systém Lima. Údajně už vyřadil desítky raket Kinžal

Ukrajinská armáda hlásí úspěchy v zachycování ruských raket a dronů. Lze to přičíst systému elektronické války Lima, který jim dokáže dodat falešné satelitní souřadnice a tím je odvrátit od stanovené...

25. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.