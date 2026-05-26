Poslanci rozhodnou o snížení sociálních odvodů OSVČ, které vrátil Senát

Vyměřovací základ klesne z letošních 40 procent průměrné mzdy na loňských 35 procent. Minimální záloha, která nyní činí 5 720 korun, se tak OSVČ sníží na 5 005 korun.
OSVČ tak mají letos na sociálních odvodech ušetřit nejméně 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun ročně. Protože od ledna platí více, má se jim přeplatek započítávat jako záloha na další měsíc, nebo budou mít možnost požádat o vrácení peněz.
Schůze Sněmovny začne dvě hodiny po poledni a dá se na úvod čekat opět několikahodinová debata o tom, čím by se také poslanci měli zabývat.
Senát návrh vrátil, protože bude znamenat nižší důchody OSVČ
Snížení sociálních odvodů živnostníků Senát. Podle kritiků ale snížení bude znamenat, že živnostníci budou do budoucna pobírat o 1500 korun měsíčně nižší penzi od státu. Navíc by mohlo znamenat výpadek příjmů státu na důchody až 3,5 miliardy korun ročně.
„Jsme proti tomu, aby Alena Schillerová jako ministryně financí snižovala budoucí důchody živnostníkům. Snížení odvodů znamená podle propočtů pokles důchodu zhruba o 1 650 korun měsíčně,“ upozornil při předchozím projednávání návrhu ve Sněmovně lidovec Benjamin Činčila.
„Šli jsme s tím návrhem do voleb, slíbili jsme to živnostníkům,“ řekla naopak ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Návrh, který se týká snížení sociálních odvodů OSVČ, byl vůbec první, na němž se politici ANO, SPD a Motoristů shodli při vytváření koalice a sestavování vlády Andreje Babiše po volbách do Sněmovny.
Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Senátoři chtějí upravit způsob, jakým budou muset výrobci informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Využít budou muset elektronického formuláře na webu ústavu.