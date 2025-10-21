Strany si porcují Sněmovnu. ANO povede pět výborů, SPD tři, Motoristé dva

  9:46
Zástupci stran vznikající koalice by měli vést deset sněmovních výborů. Hnutí ANO má mít předsedy pěti výborů, hnutí SPD tří a Motoristé dvou. Agentuře ČTK to potvrdila nová šéfka klubu ANO Taťána Malá. Opozice má vést osm výborů. Piráti vyjdou naprázdno.

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali kapitolami hospodářství, financí a obrany. (20. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nejsilnější hnutí ANO má obsadit posty předsedů zahraničního, zdravotnického a zemědělského výboru, dále výboru pro životní prostředí a mandátového a imunitního výboru, který by mohla znovu vést Helena Válková.

SPD má získat vedení hospodářského, petičního a organizačního výboru. V čele organizačního výboru tradičně stojí předseda Sněmovny, kterým se má stát lídr SPD Tomio Okamura.

Motoristům má připadnout předsednictví rozpočtového a ústavně-právního výboru.

ODS má opět vést bezpečnostní výbor, který v minulém období řídil Pavel Žáček, dále kontrolní výbor a výbor pro evropské záležitosti. KDU-ČSL by měla převzít řízení mediálního a sociálního výboru.

ANO nechce Piráty v čele žádného výboru. Vláda Čapího a Orlího hnízda, zuří Richterová

TOP 09 má připadnout předsednictví školského výboru, v jehož čele by měl znovu stanout Matěj Ondřej Havel, který zároveň kandiduje na předsedu TOP 09. Zástupci hnutí STAN by měli vést branný výbor a výbor pro veřejnou správu.

Z funkcí ve Sněmovně plyne i vyšší plat

Z funkcí ve Sněmovně vyplývá také vyšší plat. Předseda výboru pobírá 154 100 korun měsíčně, místopředsedové mají 138 400 korun.

Jasněji by brzy mohlo být i o novém obsazení vedení dolní komory. Hnutí ANO oznámilo, že na post místopředsedy nominuje Patrika Nachera. Místopředsednické křeslo má připadnout také Motoristům, kteří zatím svého kandidáta neoznámili.

Motoristé povedou dva výbory. Turka do vedení Sněmovny neřeší, říká Šťastný

STAN chce do této funkce nominovat svého předsedu Víta Rakušana. ODS zatím svého kandidáta neoznámila; dosud funkci místopředsedy zastával Jan Skopeček.

