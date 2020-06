Noste roušky, vyzval Vondráček. Správný pionýr vždy připraven, opáčil Dolejš

A jeden z pražských radních Jan Čižinský je zároveň poslancem za KDU-ČSL a byl v úterý ve Sněmovn. Ze středečního jednání je už omluvený,



„Měl bych na vás takovou prosbu. Včera jste byli informováni mailem, že jeden z radních hlavního města Prahy byl pozitivně testován na covid-19.Byl ve styku s některými našimi kolegy. Jeden z radních se vyskytoval ve Sněmovně, takže je třeba poněkud vnímat tu rizikovější situaci a kdyby bylo možné u toho mikrofonu, kde se střídáte, nejvíc tam je nejrizikovější místo, používat roušky,“ řekl Vondráček.

„Pokud není možné držet určitou bezpečnou vzdálenost, zvažte jestli nebýt vedle kolegů s rouškou, než hygiena vytrasuje, jestli tady není větší nebezpečí,“ vyzval poslance předseda Sněmovny.

„Správný pionýr, vždy připraven,“ řekl komunista Jiří Dolejš a nasadil si za smíchu některých kolegů roušky, když jako první po Vondráčkových slovech zamířil k řečnickému pultu jako zpravodaj zákona o bankách. Po něm přišel už také s rouškou k mikrofonu i ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Roušku si nasadil později i Vondráček, zatímco někteří poslanci zůstali s rouškou svěšenou pod bradu, nebo alespoň pod nosem.

Podle nařízení ministra zdravotnictví se má uvnitř budov, stejně jako v hromadné dopravě nosit rouška. Zaměstnanci Sněmovny v nich chodí, řada politiků, včetně členů vlády, a také mnozí novináři nikoli.

To, že do karantény musí celé vedení Prahy, oznámil na Twitteru primátor za Piráty Zdeněk Hřib. „Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly online, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti,“ napsal Hřib.