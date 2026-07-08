Poslanci rozhodnou o výši rodičovského příspěvku i o jeho možné valorizaci

Změna zákona si podle návrhu vyžádá ze státního rozpočtu přibližně 230 milionů korun v roce 2027, zhruba 1,62 miliardy korun v roce 2028 a asi 2,85 miliardy korun v roce 2029.
Sněmovna do novely nejspíš vloží úpravu superdávky. Podpora na bydlení se v ní bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště.
Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do sedmi let.
Opozice navrhuje pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku
Část opozičních poslanců chce do zákona doplnit pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku podle inflace. To ale nejspíš neprojde.
Poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková podala návrh, aby mohla příspěvek zvyšovat vždy od ledna nařízením vláda, pokud by úhrnná inflace dosáhla aspoň pěti procent.
Lidovecká poslankyně Marie Kršková chce automatickou valorizaci rodičovského příspěvku podle inflace se zaokrouhlováním na tisícikoruny nahoru. Valorizace by nenastávala v letech, v nichž by růst spotřebitelských cen nedosáhl jednoho procenta.
Piráti navrhli automatickou valorizaci, jako je to u důchodů, a štědřejší navýšení rodičovského příspěvku než vládní koalice – na 420 tisíc korun a u dvojčat a vícerčat na 840 tisíc korun.
Poslanci začnou projednávat zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce
Odpoledne začnou poslanci jednat o zvýšení plateb zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce (děti, studenty, matky na mateřské, důchodce nebo nezaměstnané).
Zvýšení plateb je podle vlády Andreje Babiše nutné kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Novela předpokládá zvýšení plateb o celkem 21 miliard korun v příštím roce. Od ledna měsíční částku z 2188 korun na 2479 korun.
Vláda to chce prosadit zrychleně, ale opozice to může vetovat.