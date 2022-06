Poslanci rozhodnou o rodičovském příspěvku i čerpání dávky na bydlení

Opozice také navrhla, aby byl rodičovský příspěvek automaticky valorizován.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, který navrhl zjednodušení možnosti získat příspěvek na bydlení a o změnu pravidel pro čerpání rodičovského příspěvku, ale letošní státní rozpočet nepočítá s vyšší rodičovskou, a tak její zvýšení nyní nepodporuje.

Podle vládního návrhu by si rodiče s nízkými výdělky mohli zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10 tisíc na 13 tisíc korun.

Příjemci příspěvku na bydlení podle vládního návrhu také už nemají každého čtvrt roku dokládat příjmy a náklady. Doložení by mohlo stačit jednou za půl roku. Příspěvek na bydlení by měly podle vládního návrhu úřady přiznávat na dobu neurčitou a lidé by o něj nemuseli žádat každý rok znovu.

Sněmovna také v pátek sestaví seznam lidí, které navrhne prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání. Předběžný seznam sněmovních kandidátů na státní vyznamenání, která se udělují 28. října, má 34 jmen.

Na udělení nejvyššího ocenění by mohli poslanci navrhnout členy protikomunistické skupiny bratří Mašínů, ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku nebo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Prezident Miloš Zeman už začátkem března oznámil, že hodlá Zelenského vyznamenat. Koudelku zato prezident už sedmkrát odmítl jmenovat do hodnosti generála.