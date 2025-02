Poslanci projednají zásadní změnu dávek. Má se víc posuzovat příjem i majetek

Kvůli nároku na peníze od státu se má víc posuzoval příjem i majetek žadatelů. Pobíraná částka by se mohla zvýšit o bonus za práci.

Efektem revize sociálních dávek bude podle Jurečky to, že třetině lidí se proti dnešku dávka zvedne a třetině by naopak měla klesnout.

Na podporu by ale díky spojení příspěvků do jednoho mělo dosáhnout víc lidí, kteří dosud peníze od státu nepobírali, protože si o některou z dosavadních dávek nežádali.

Vládní návrh projednají poslanci ve druhém čtení, kdy se ještě o zákonu nehlasuje, ale poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy.

Výbor pro sociální politiku doporučil úpravu, že za zranitelnou osobu mají být považovány i vdovy a vdovci, což navrhli vládní lidovci. Naopak výbor nepodpořil návrh, aby za zranitelné osoby byly považovány i děti až do 10 let, což navrhla Lucie Šafránková z SPD.

Jurečka řekl, že by to bylo příliš finančně náročně, a proto se koalice přiklonila k tomu, aby hranice zranitelnosti byla 7 let. „Rodič desetiletého dítěte může chodit do práce a takové dítě už může chodit samo do školy,“ řekl iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí.

Sociální výbor také doporučil, že by životní minimum pro samotného dospělého mohlo vzrůst z 4860 na 5500 korun a u prvního dospělého v rodině z 4470 na 5 tisíc korun. Naopak u dalšího dospělého by mělo klesnout z 4040 na 3750 korun. Nová dávka by tak pro malé domácnosti mohla být vyšší.

Výbor doporučil také zkrátit vyřazení z evidence uchazečů o práci a zastavení výplaty dávky za porušení pravidel ze šesti na tři měsíce, prodloužit výplatu náhradního výživného na šest let, upravit oznamovací povinnost zaměstnavatelů, poskytovat pracovní bonus i rodičům na rodičovské či upravit limit možných úspor pro nárok na dávku.

Nový národní park Křivoklátsko a povinná registrace ubytovacích zařízení

V prvním čtení se poslanci mají zabývat také návrhem na vznik nového národního parku na Křivoklátsku a povinnou registraci ubytovacích zařízení v elektronickém systému eTurista.

Na programu je i návrh na rozšíření možností pro udílení medaile Za zásluhy. Mohla by se udílet i v dosud nezahrnutých oblastech, jako jsou ochrana životního prostředí, zdravotnictví, dobrovolnictví nebo mezinárodní vztahy. Návrh místopředsedy Sněmovny, lidovce Jana Bartoška, podpořila i vláda.