Poslanci se scházejí na poslední schůzi. Loučí se Blažek i Pekarová Adamová

Josef Kopecký
  5:58
Na první poprázdninové a zároveň asi poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se scházejí poslanci. Pro exministra spravedlnosti Pavla Blažka, bývalého ministra školství Petra Gazdíka či šéfku Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a další poslance, kteří už letos nekandidují, to tak zároveň může být zároveň den loučení s dolní komorou parlamentu.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek a šéfka TOP 09 a dolní komory parlamentu Markéta Pekarová Adamová ve Sněmovně (22. dubna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Poslanci se mají zabývat dvojicí předloh, které jim s úpravami vrátili senátoři a schůze potrvá zřejmě jen jeden jednací den. Očekávají se dlouhá vystoupení k návrhu úprav programu a je tak možné, že poslance čeká večerní, nebo dokonce noční jednání.

Senát vrátil novelu související s novým zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů. Sněmovna nejspíš schválí návrh horní komory parlamentu na daňové osvobození příjmů z převodu podílů ve firmách i nad 40 milionů korun. Poslanci posoudí i novelu zákona o civilním letectví, která se týká zavádění alternativních leteckých paliv.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Hnutí SPD představilo program

V návrhu programu je i dohoda mezi EU, jejími členskými státy a státy Organizace afrických, karibských a tichomořských států, která by měla pomoci českým firmám při navazování obchodních vztahů s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi.

Ještě před schůzí představí opoziční hnutí ANO svou hospodářskou strategii, kterou by chtělo uplatňovat, pokud uspěje ve volbách.

9. září 2025

